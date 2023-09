Jak powstaje kamień w czajniku?

Kamień w czajniku powstaje w trakcie wytrącania się minerałów znajdujących się w gotującej wodzie. Na to, ile go jest, ma wpływ przede wszystkim twarda woda, ale nie tylko. Dochodzą również zanieczyszczenia pochodzące z instalacji wodnej, które także mają kluczowy wpływ na jakość wody. W takich sytuacjach dobrym rozwiązaniem byłoby albo zainstalowanie specjalnego filtra do wody, który poprawi jej jakość, albo korzystania z filtra dzbankowego z wymiennymi wkładami. Mimo wszystko nawet takie rozwiązania nie są w stu procentach wydajne i czajnik będzie wymagał odkamienienia, lecz z mniejszą częstotliwością.

Ocet: Rozpuści kamień

Jak pozbyć się kamienia z czajnika? Najłatwiejszym sposobem jest sięgnięcie po ocet spirytusowy. Wystarczy szklankę specyfiku wlać do środka czajnika, a resztę dopełnić filtrowaną wodą. Teraz nie pozostaje nic innego, jak włączenie urządzenie i odczekanie, aż mikstura zacznie działać. Na koniec zawartość czajnika trzeba wylać, a następnie kilkukrotnie wypłukać. Ten sposób na odkamienienie czajnika jest skuteczny, ale ma wadę: po jego zastosowaniu w kuchni będzie unosił się nieprzyjemny zapach. Także urządzenie może wymagać dodatkowego czyszczenia za pomocą wody i płynu do mycia naczyń.

Zdjęcie Woda zalegająca w czajniku, a potem wykorzystywana do przygotowania napojów wpływa na ich walory smakowe / 123RF/PICSEL

Kwasek cytrynowy: Ratunek dla czajnika

Jeśli ostry zapach octu nam przeszkadza, to nie musimy załamywać rąk. W zastępstwie przy odkamienianiu czajnika można sięgnąć po kwasek cytrynowy. Wystarczy napełnić urządzenie wodą i wsypać do wnętrza całą saszetkę specyfiku. Następnie zawartość zagotować, pozostawić do ostudzenia, a później wylać. Kwasem cytrynowy jest równie skuteczny, a poza tym ma przyjemny zapach.

Czyszczenie czajnika z zewnątrz

Najczęściej skupiamy się na czyszczenie i odkamienianie czajnika wewnątrz, ale trzeba również pamiętać, że na zewnątrz również gromadzą się osady oraz tłuszcz, które sprawiają, że całość nie wygląda zachęcająco. Jak wyczyścić czajnik metalowy z zewnątrz? Tutaj sprawa jest ułatwiona: wystarczy dwie łyżeczki sody oczyszczonej nanieść na nawilżoną ściereczkę, a następnie kulistymi ruchami przecierać czajnik. Na koniec trzeba go dokładnie spłukać pod bieżącą wodą.

Inaczej trzeba postępować z czajnikiem elektrycznym, gdyż nie można go zamoczyć w wodzie. Przed czyszczeniem urządzenia z zewnątrz, trzeba być absolutnie pewnym, że jest odłączone od prądu. Później można brać się do pracy: w tym przypadku pomoże wilgotna gąbka z niewielką ilością płynu do mycia naczyń, później przetarcie dokładnie zwilżoną ściereczką tak, aby zebrać nadmiar mydlin, a następnie dokładne wysuszenie. Dopiero tak wyczyszczony czajnik elektryczny można podpiąć do sieci.

