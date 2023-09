Kamień na kranie? Uważaj na mocną chemię!

Jeśli widzimy kamień, który grubą warstwą otoczył kran oraz kurki, to czasem aż kusi, by odruchowo sięgnąć po płyn do czyszczenia toalet. W tym wypadku jednak lepiej z niego zrezygnować. Dlaczego? Fakt, rozpuści on kamień, ale czyszczona powierzchnia stanie się nieodwracalnie matowa. Na szczęście, można sięgnąć po sok z cytryny: wystarczy nim namoczyć gąbkę i miękką jej częścią zacząć czyścić pokrytym kamieniem kran. Gdy wcześniej zaniedbaliśmy sprawę, to po jednorazowym użyciu efekt może być niewidoczny. W tym celu można po prosty wziąć połówkę owocu i miąższem wyszorować armaturę.

A co zrobić w tzw. beznadziejnych przypadkach, kiedy kamień na kranie nie chce w ogóle puścić? Tutaj pomoże roztwór niewielkiej ilości wody z kwaskiem cytrynowym. Mieszanką można namoczyć ręcznik papierowy, a następnie pokryć nim kran oraz zakamarki i pozostawić na całą noc.

Słuchawka prysznicowa bez kamienia

Słuchawka prysznicowa może mocno pokryć się kamieniem, a jej dysze zapychać, co może skutecznie utrudnić mycie. W takim wypadku pomocny będzie ocet spirytusowy. Aby pozbyć się kamienia ze słuchawki prysznicowej, wystarczy ją odkręcić i umieścić w misce wypełnionej specyfikiem i pozostawić na całą noc. Rano kamień powinien zniknąć bezpowrotnie.

A co zrobić w wypadku, kiedy słuchawki prysznicowej nie da się odkręcić? Wtedy nie pozostaje nic innego, jak ręczne jej czyszczenie z zewnątrz. Natomiast do przeczyszczenia otworków mogą posłużyć małe szczotki, przeznaczone do czyszczenia aparatów ortodontycznych, które można kupić w drogerii.

Kamień zatkał kran? Nic strasznego

Czasami nadmiar kamienia gromadzi się w kranie tak, że woda tryska na boki, co może być irytujące. W takiej sytuacji również można posłużyć się octem: Wystarczy do balonika nalać sporą dawkę octu i naciągnąć go tak, aby końcówka była dokładnie namoczona w specyfiku. Rano kran będzie znów drożny i tryskająca w każdą stronę woda będzie tylko wspomnieniem.

Przygotuj uniwersalny środek na kamień

Jeśli udało nam się wygrać walkę z kamieniem w łazience, to nie wolno spoczywać na laurach, bo zapewne po jakimś czasie powróci. Gdy widmo ponownego szorowania łazienki spędza nam sen z powiek, warto mieć pod ręką uniwersalny środek czyszczący, który zapobiegnie powstawaniu kamiennych osadów. Wystarczy wymieszać w butelce ze spryskiwaczem wodę z octem w równych proporcjach i gotowe. Jeśli zapach nam nie odpowiada, wystarczy do mieszanki pokrojone w kostkę skórki z cytryny.

