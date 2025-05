Szafran

Od kilku lat badacze przyglądają mu się z zupełnie innej strony - jako naturalnemu wsparciu w leczeniu stanów lękowych i depresyjnych. Krocyna i safranal, czyli jego główne składniki aktywne, mają wpływ na poziom serotoniny, czyli tego, co często nazywamy "hormonem szczęścia". Szafran nie działa od razu - to nie magiczna kapsułka. Ale przy regularnym stosowaniu, efekty bywają naprawdę zauważalne. Poprawa nastroju, więcej wewnętrznej równowagi i mniej nerwowego napięcia - to wszystko naprawdę da się osiągnąć.

Zielona herbata

Zielona herbata to nie tylko lepszy wybór od kawy. Pomaga się skupić, a przy tym uspokoić nerwy bez odbierania energii. Kluczem jest L-teanina - aminokwas, który pomaga wyciszyć układ nerwowy. Czujesz się spokojniejsza, ale nie ospała. Warto też wiedzieć, że efekt przychodzi dość szybko - często już po jednej filiżance czujemy, że napięcie lekko schodzi.

Rumianek

Niesłusznie zepchnięty do kategorii "na brzuszek". Rumianek to mistrz uspokajania, który działa znacznie szerzej. Apigenina - związek w nim zawarty - wpływa na układ nerwowy podobnie jak niektóre leki uspokajające, tylko bez tej całej farmaceutycznej dramaturgii. Filiżanka naparu z rumianku wieczorem potrafi być ratunkiem, kiedy w głowie robi się zbyt głośno. Jest łagodny, nieuzależniający, a do tego ten kojący zapach… Dla nas to klasyk, który zawsze warto mieć w swojej kuchennej szafce.

Dziurawiec

To zioło, którego nie można traktować jak zwykłej herbatki. Działa silnie, a co za tym idzie - wymaga ostrożności. Dziurawiec to jeden z najlepiej przebadanych naturalnych środków wspierających układ nerwowy. Zawarte w nim hyperycyna i hyperforyna wpływają na poziom neuroprzekaźników odpowiedzialnych za nastrój, dlatego może realnie pomóc w stanach obniżonego nastroju, lęku, rozdrażnienia. Ale jest jedno "ale": wchodzi w interakcje z wieloma lekami - w tym z antykoncepcją hormonalną. Dlatego, zanim po niego sięgniesz, warto się upewnić, że to dla ciebie bezpieczne.

