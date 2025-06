Ziemniaki dokładnie umyj i oczyść skórkę z pomocą szczotki. Pokrój je w kawałki wielkości kęsa. Pokrojone ziemniaki wrzuć do osolonej, wrzącej wody i gotuj przez ok. 10 minut (aż staną się miękkie). Gdy będą gotowe, zdejmij z ognia, odcedź i przełóż do osobnego naczynia, by je przestudzić.