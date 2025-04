Ogórki przywędrowały do nas z Indii, gdzie tropikalny i subtropikalny klimat bardzo im służy. Wymagają ciepła, słońca i żyznej gleby. Czy wiesz, że na poprawę ich kondycji wpływ ma zwykłe mleko? Nie znaczy to jednak, że możesz używać go bezpośrednio do podlewania roślin. Zdradzamy sposób naszych babć na dorodne i zdrowe ogórki z własnego ogrodu.

Co daje podlewanie mlekiem ogórków?

Mleko to nie tylko źródło wapnia dla ludzi - rośliny również czerpią z niego korzyści. Podlewanie ogórków roztworem mleka poprawia ich odporność i wzmacnia system korzeniowy. Nawóz stosowany dolistnie uchroni uprawę przed chorobami grzybowymi, takimi jak mączniak prawdziwy. Poza tym ogórki lubią zasadowy odczyn gleby, a wapń zawarty w mleku spowoduje, że pH podłoża nie spadnie.

Dzięki zawartości białek, witamin, minerałów i naturalnych bakterii kwasu mlekowego, mleko stymuluje wzrost roślin, poprawia przyswajanie składników odżywczych i wspiera mikroflorę gleby. Dzięki temu sadzonki ogórków w krótkim czasie są w stanie przyswoić więcej składników odżywczych i w pełni wykorzystać słoneczne dni w okresie wegetacyjnym.

Jak nawozić ogórki mlekiem?

Mleko nie nadaje się do podlewania bezpośrednio pod ogórki. Najlepiej używać go formie rozcieńczonej, w stosunku litr mleka na 10 litrów wody. Mleko powinno być chude (1 - 2 proc.), a woda dobrze odstana, najlepiej sprawdzi się w tym przypadku deszczówka. Nawóz z mleka możesz stosować zarówno zapobiegawczo, jak i w przypadku widocznego osłabienia roślin. Zabieg warto powtarzać co 10-14 dni, szczególnie w okresie intensywnego wzrostu i owocowania.

Mleczny roztwór możesz również wykorzystać w formie oprysku - świetnie sprawdzi się jako naturalny środek wspierający odporność liści na choroby grzybowe. Tu też zastosuj proporcję 1:10, która jest bezpieczna dla roślin. Większe stężenie mleka mogłoby spowodować zapchanie aparatów szparkowych w liściach, co utrudniłoby procesy fotosyntezy. Zarówno nawożenie, jak i oprysk roztworem mleka wykonuj rano, dobrze jest wybrać na to ciepły, ale pochmurny dzień.

Nawożenie ogórków mlekiem zwiększa szansę na zdrowe zbiory 123RF/PICSEL

Jaki jest najlepszy naturalny nawóz do ogórków?

Mleko to jeden z najprostszych i najskuteczniejszych domowych nawozów. Jego stosowanie warto połączyć z innymi naturalnymi odżywkami, które nadają się do stosowania w uprawach ekologicznych. Najlepsze naturalne nawozy do ogórków to:

Gnojówka z pokrzywy - bogata w azot, wspiera bujny wzrost liści i pędów.

Kompost - poprawia strukturę gleby i dostarcza zrównoważonych składników odżywczych.

Popiół drzewny - źródło potasu i wapnia, idealny na etapie kwitnienia i owocowania.

Skorupki jaj - powoli uwalniają wapń, który ogórki wręcz uwielbiają.

Zestawienie mleka z innymi nawozami naturalnymi daje kompleksową ochronę i odżywienie ogórków. Przełoży się to latem na dorodne i zdrowe plony.

