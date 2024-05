Chcesz cieszyć się dorodnymi ogórkami i pomidorami z ogródka? Zatkaj nos i zrób gnojówkę z pokrzywy

Gnojówka z pokrzywy nie tylko wspomoże rośliny w odpowiednim kwitnieniu , ale upora się również ze szkodnikami i ewentualnymi chorobami . Pokrzywa, która jest bazą gnojówki, zawiera w sobie witaminy C, K, B, kwas pantotenowy, flawonoidy, olejek eteryczny, histamina, acetylocholina, kwas krzemowy i mrówkowy i fitoncydy . Ponadto pokrzywa to bardzo dobre źródło żelaza, magnezu, wapnia, manganu, krzemu i cynku .

Do zrobienia gnojówki najlepiej sprawdzi się młoda pokrzywa, przed bujnym kwitnięciem, którą należy ściąć i pociąć na mniejsze kawałki. Pokrzywę umieszczamy w plastikowym wiadrze i zalewamy dziesięcioma litrami wody. Szybsze gnicie pokrzywy uzyskamy, aplikując do wiadra deszczówkę. Pojemnik powinien być przykryty w taki sposób, by do środka swobodnie wpływało powietrze.