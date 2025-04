Lawenda to piękna roślina, która w polskich ogrodach cieszy się ogromną popularnością. Trudno się dziwić - nie jest skomplikowana w uprawie, pięknie pachnie i zachwyca wyglądem.

Zazwyczaj kwitnie dwa razy w roku - po raz pierwszy zakwita od maja do połowy lipca, a następnie wczesną jesienią. Kwiaty mogą się utrzymywać nawet do października. Intensywny zapach lawendy działa odstraszająco na kleszcze i komary. W zamian za to przyciąga pszczoły i motyle.