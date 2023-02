Spis treści: 01 Kamelia japońska w doniczkach

02 Jak pielęgnować kamelię japońską w domu?

03 Czy kamelia japońska lubi słońce?

04 Kamelia japońska w doniczce - wymagania

05 Kamelia japońska w doniczce - nawożenie

Kamelia japońska w doniczkach

Kamelia japońska to zimozielony krzew porastający górzyste tereny leśne Azji, w naturalnych warunkach dorastający nawet do 10 m wysokości. Chociaż piękna, jest bardzo wymagająca co do warunków, dlatego w Polsce uprawia się ją głównie w doniczkach. W warunkach domowych zazwyczaj nie osiąga wysokości większej, aniżeli jeden metr. Jej największą ozdobą są kwiaty, wyglądem przypominające róże, które w zależności od odmiany różnią się kształtem i kolorem. Płatki mogą być:

różowe

białe

czerwone

żółte

wielobarwne

Zdjęcie Kamelia japońska - wybierać możesz wśród odmian o naprawdę niebanalnym wyglądzie / 123RF/PICSEL

Jak pielęgnować kamelię japońską w domu?

Kamelia japońska to roślina kwitnąca zimą. Mimo iż zachwyca swoim wyglądem, dla wielu jej posiadaczy jest prawdziwym utrapieniem. Roślina ta wymaga dość specyficznych warunków uprawy, a jej pielęgnacja wcale nie jest łatwa. Najważniejsze zalecenia, o jakich należy pamiętać podczas pielęgnacji kamelii to:

regularne zraszanie rośliny zimą oraz umieszczenie jej na podstawce wypełnionej drobnymi kamykami i niewielką warstwą wody - to zapewni roślinie odpowiedni poziom wilgotności

rośliny zimą oraz umieszczenie jej na podstawce wypełnionej drobnymi kamykami i niewielką warstwą wody - to zapewni roślinie odpowiedni poziom wilgotności wiosną i jesienią podlewać obficie , a latem i zimą ograniczyć ilość wody, jednak nie można dopuścić do przesuszenia rośliny

, a latem i zimą ograniczyć ilość wody, jednak nie można dopuścić do przesuszenia rośliny Gdy kamelia wyda kwiaty, należy powrócić do obfitego zasilania wodą

nawozić w okresie aktywnego wzrostu, wiosną od kwietnia do maja, a jesienią od września do połowy października

Czy kamelia japońska lubi słońce?

Zdjęcie Kamelia japońska nie toleruje bezpośredniego nasłonecznienia / 123RF/PICSEL

Z racji tego, że kamelia kwitnie zimą, wymaga dość niskich temperatur. Kwitnące egzemplarze powinny przebywać w warunkach, gdzie panuje ok. 10-16 st. C. Po zakończeniu kwitnienia temperaturę należy podnieść do około 20 st. C. i utrzymywać ją aż do jesieni. Kamelia japońska lubi stanowiska jasne i słoneczne, z daleka od przeciągów. Nie toleruje natomiast bezpośredniego działania promieni, które mogą poparzyć jej liście.

Kamelia japońska w doniczce - wymagania

Podłoże do uprawy kamelii doniczkowej powinno być żyzne, przewiewne, lekko kwaśne. Najlepiej będzie wymieszać ziemię ogrodniczą mieszać z torfem. Warto odsunąć ją od uchylnego okna, by nie była narażona na mroźne przeciągi. Kamelii nie można przesuszyć, zwłaszcza gdy rośnie w doniczce lub skrzynce. Nawożenie w marcu oraz czerwcu pomoże roślinie wyprodukować nowe pąki. Latem najlepiej czuje się na świeżym powietrzu - np. na balkonach czy tarasach, a jesienią kamelię trzeba przenieść do pomieszczenia (6-12 st. C). Roślina ta może źle reagować na przenoszenie z miejsca na miejsce - w naszym klimacie jest to niestety konieczne. Kamelia japońska nie jest odporna na mróz.

Kamelia japońska w doniczce - nawożenie

Kamelii japońskiej należy podawać płynny nawóz, najlepiej co dwa tygodnie. Doskonale w tej roli sprawdzą się odżywki do azalii czy różaneczników.