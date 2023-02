Spis treści: 01 Odmiany hiacyntów

02 Jaki hiacynt kupić?

03 Jak długo kwitnie hiacynt

04 Podlewanie hiacynta

05 Drugie życie hiacynta

Hiacynty to jedne z najbardziej barwnych kwiatów cebulowych. Do wnętrz natychmiastowo wprowadzają wiosenny klimat.

To za sprawą soczystych kolorów, w tym m.in. błękitnego i czerwonego oraz intensywnego zapachu. W uprawie występuje niemal 100 odmian tych kwiatów.

Odmiany hiacyntów

Zdjęcie Hiacynty to najchętniej kupowane wiosenne kwiaty / 123RF/PICSEL

Hiacynty dzielą się na rzymskie, holenderskie, miniaturowe i hiacynty multiflora.

Największą popularnością cieszy się odmiana holenderska. Charakterystyczne dla niej jest bogactwo barw i gęste kwiatostany. Rośliny kwitną w marcu, a proces ten trwa mniej więcej do połowy maja. Mogą osiągnąć do 30 centymetrów wysokości.

Jaki hiacynt kupić?

Warto rozejrzeć się za okazem, który nie jest jeszcze w pełni rozwinięty. Dzięki temu jego pąki stopniowo będą nabierać koloru i otwierać się.

Pęd kwiatostanowy z pewnością będzie wymagał podparcia, dlatego też małą doniczkę można włożyć do nieco większej osłonki, a następnie obsypać torfem czy obłożyć mchem.

Jak długo kwitnie hiacynt

Hiacynt kwitnie raz w roku, a długość kwitnienia zależy od panującej w pomieszczeniu temperatury. Dla rośliny lepiej, jeśli będzie w nim chłodniej.

Dlatego też idealnym miejscem dla jego eksponowania będzie również ganek czy weranda. Hiacynt preferuje miejsca, w których temperatura nie przekracza 20 stopni, a panuje w nich zazwyczaj kilkanaście stopni.

Jeżeli nie mamy takich miejsc, można postawić hiacynt przy balkonowym oknie lub na parapecie, pod którym nie ma grzejnika. Odpowiednie nasłonecznienie również przyczyni się do dłuższego życia rośliny.

Podlewanie hiacynta

Kolejny prosty trik na to, by przedłużyć życie hiacynta? Zadbaj o podłoże. Pielęgnacja nie jest skomplikowana. Powinno być stale wilgotne - roślinę podlewamy tak dopóki ma zielone liście. Jeżeli dopuścimy do tego, że gleba będzie lekko przeschnięta, roślina szybko przekwitnie.

Dlatego też podlewajmy hiacynty regularnie, raz w tygodniu. Róbmy to tak, aby nie moczyć cebulek i liści. One również za tym nie przepadają, a nadmierna wilgoć doprowadzi do ich gnicia.

Drugie życie hiacynta

Zdjęcie Nie wyrzucaj cebulki hiacynta! Możesz zasadzić ją w ogrodzie / 123RF/PICSEL

Jeśli doniczkowy hiacynt przekwitnie, odetnij kwiatostan, ale pozostaw liście i łodygę.

Sadzonkę przenieś w chłodne miejsce i podlewaj od czasu do czasu. Gdy pozostawione części zwiędną, usuń je i wyjmij z ziemi cebulkę.

Kolejny krok: przesuszanie cebulki. Umieść ją w papierowej torebce i pozostawmy w zaciemnionym i przewiewnym miejscu.

Proces ten powinien trwać aż do jesieni. W październiku zasadź cebulkę w ogrodzie. Powinna znaleźć się w zagłębieniu, którego głębokość wyniesie wysokość cebuli pomnożoną razy trzy.

Jeśli nie masz ogrodu, przechowuj roślinę na balkonie lub parapecie po stronie zewnętrznej.

