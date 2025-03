Wymieszaj z wodą i wylej na chodnik. Zniknie szybciej niż myślisz

Wiosna to intensywny czas na prace porządkowe w ogrodzie. Nie tylko wtedy pielęgnujemy grządki i rabaty, ale także sprawdzamy stan infrastruktury wokoło domu. Często okazuje się, że jakość kostki brukowej pozostawia wiele do życzenia. W szczelinach pojawiają się chwasty i mech, które nie tylko wyglądają nieestetycznie, ale mogą niszczyć podjazdy i ścieżki. Jeśli i tobie ich obecność spędza sen z powiek, to można wytoczyć im skuteczną walkę.