Ten napój pomoże ci zwalczyć oponkę. Zmniejsza apetyt, stabilizuje poziom cukru

Agnieszka Boreczek

Masz wrażenie, że twoja "oponka" ma się świetnie, nawet jeśli próbujesz ją zwalczyć albo przynajmniej ignorować? Być może czas sięgnąć po wsparcie - naturalne i tanie, nie wymagające skomplikowanej diety i przygotowań, ani drogich suplementów Poznaj wodę owsiano-lnianą, która świetnie sprawdzi się jako wsparcie na diecie. Pomaga kontrolować apetyt i stabilizować poziom cukru we krwi. Dowiedz się, jak ją zrobić, pić i czego można się po niej spodziewać.

Napój na bazie owsa i lnu to pogromca tkanki tłuszczowej.
Napój na bazie owsa i lnu to pogromca tkanki tłuszczowej.Copyright 2018 © Etienne Voss123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Czym właściwie jest woda owsiano-lniana?
  2. Jak woda owsiano-lniana wpływa na "oponkę" na brzuchu?
  3. Jak przygotować wodę owsiano-lnianą krok po kroku?
  4. Kiedy pić wodę owsiano-lnianą, aby zobaczyć efekty?
  5. Czy można pić wodę owsiano-lnianą codziennie?
  6. Dla kogo nie jest ta mikstura?

Czym właściwie jest woda owsiano-lniana?

Woda owsiano-lniana to napój przygotowany z połączenia płatków owsianych i nasion lnu, zalanych wodą i odstawionych na odpowiedni czas, aby składniki mogły "oddać" swoje cenne związki. Ta mikstura ma gęstszą niż lemoniada, lekko żelową konsystencję i charakterystyczny, delikatnie orzechowy posmak.

Składniki:

  • owies - źródło beta-glukanów, błonnika rozpuszczalnego, witamin z grupy B i minerałów,
  • len - bogaty w lignany, kwasy omega-3 (ALA) i błonnik nierozpuszczalny, który wspiera pracę jelit.

Ten napój syci, wspiera metabolizm i pomaga kontrolować apetyt.

Owsianka do picia na początku była traktowana jako żart. Szybko okazało się, że ma dużo właściwości zdrowotnych
Owies i len do picia? Szybko okazało się, że taki napój ma dużo właściwości zdrowotnych123RF/PICSEL

Jak woda owsiano-lniana wpływa na "oponkę" na brzuchu?

Napój ten pomaga zwalczyć tłuszcz odkładający się na brzuchu, ale nie spali tkanki tłuszczowej samodzielnie. Okaże się wsparcie w diecie odchudzającej i ćwiczeniach, ponieważ:

  • tłumi napady głodu - żelowa konsystencja wypełnia żołądek, co utrudnia "podjadanie",
  • stabilizuje poziom cukru we krwi - mniej skoków insuliny to mniejsze odkładanie tłuszczu w okolicy brzucha,
  • poprawia pracę jelit - mniejszy brzuch nie zawsze oznacza utratę tłuszczu; często to pozbycie się wzdęć i nadmiaru wody,
  • działa przeciwzapalnie - len i owies łagodzą stany zapalne w organizmie, które mogą utrudniać redukcję.

Zatem, jeśli np. twoim problemem są nocne podjadania, wypicie szklanki tego napoju wieczorem może pomóc wyhamować apetyt.

Zobacz również:

Jak czerwona herbata działa na zdrowie? Poznaj jej najważniejsze właściwości
Porady

Mówią o niej "pogromczyni tłuszczu". Jak popularny napój wspomaga odchudzanie?

Natalia Jabłońska

    Jak przygotować wodę owsiano-lnianą krok po kroku?

    Przygotowanie jest proste i nie wymaga żadnych drogich gadżetów kuchennych.

    Składniki na 1 litr napoju:

    • 4 łyżki płatków owsianych górskich,
    • 2 łyżki siemienia lnianego (całe ziarna, nie mielone),
    • 1 litr przegotowanej, ostudzonej wody.

    Instrukcja:

    1. Wsyp płatki i siemię do szklanego słoja lub dzbanka.
    2. Zalej litrem chłodnej lub letniej wody.
    3. Odstaw na 8-12 godzin (najlepiej na noc) w temperaturze pokojowej lub w lodówce.
    4. Rano zamieszaj i odcedź przez sitko (można pić razem z ziarnami, jeśli nie przeszkadza konsystencja).

    Możesz też przyrządzić napój w różnych wersjach smakowych, np. z dodatkiem cynamonu i skórki cytrynowej, z kroplą miodu (dla osób, które nie mają problemów z cukrem) albo z imbirem i kurkumą dla wzmocnienia efektu przeciwzapalnego.

    Kiedy pić wodę owsiano-lnianą, aby zobaczyć efekty?

    • Rano na czczo - dla pobudzenia metabolizmu i zahamowania porannego apetytu.
    • 30 minut przed głównymi posiłkami - by szybciej poczuć sytość.
    • Wieczorem - dla osób z nocnym "głodem".

    Najlepsze efekty pojawiają się po minimum 2-3 tygodniach regularnego picia, połączonego z dietą o obniżonej kaloryczności i aktywnością fizyczną.

    Czy można pić wodę owsiano-lnianą codziennie?

    Tak, ale z umiarem. Zwykle wystarczą 1-2 szklanki dziennie. Zbyt duża ilość błonnika naraz może powodować wzdęcia lub dyskomfort trawienny, zwłaszcza u osób, które na co dzień jedzą mało warzyw i produktów pełnoziarnistych.

    Dla kogo nie jest ta mikstura?

    • Osoby z alergią na gluten (chyba że użyjesz certyfikowanego owsa bezglutenowego).
    • Chorzy na zespół jelita drażliwego (IBS) w fazie zaostrzenia - błonnik może pogorszyć objawy.
    • Osoby z niskim ciśnieniem (len działa lekko hipotensyjnie).
    • Osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe - kwasy omega-3 mogą nasilać ich działanie.

    Zawsze warto skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem, jeśli masz wątpliwości co do zasadności picia napoju czy bezpiecznego włączenia go do swojej diety. Jednak z uwagi na jego w pełni naturalny skład, umiarkowane, regularne stosowanie powinno przynieść sporo korzyści.

    Zobacz również:

    Koktajl z maślanki i sezonowych owoców to pyszna i zdrowa przekąska
    Kuchnia

    Sięgam po ten produkt zamiast mleka. Koktajl borówkowy smakuje obłędnie

    Natalia Jabłońska
    Budowali je dla zwykłych górników. Dziś takie mieszkania to łakomy kąsekAleksandra SuławaINTERIA.PL
    Oceń artykuł
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze