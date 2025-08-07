Naturalnie, skutecznie, domowo - mech nie ma szans

Z pozoru niewinny, zieloniutki i miękki jak poduszka. Ale gdy pojawia się na trawniku, działkowcy łapią się za głowy. Mech to ogrodowy intruz, bo nie tylko psuje estetykę, ale też odbiera trawie wodę, składniki odżywcze i miejsce do życia.

Co gorsza, bardzo łatwo się rozprzestrzenia, zwłaszcza jeśli warunki są dla niego idealne - czyli wilgoć, cień i kwaśna gleba.

Jednak jeśli na twoim trawniku pojawiły się zielone plamy mchu, nie musisz od razu biec po najcięższy kaliber z działu ogrodniczego. Czasem wystarczy coś znacznie prostszego i dużo tańszego.

Z papierniczego na trawnik, czyli kreda w roli pogromcy mchu

Zacznijmy od tego, dlaczego na trawniku w ogóle pojawia się mech? Najczęściej dlatego, że gleba jest zbyt kwaśna, a teren wilgotny i zacieniony. Drzewa, mury, niewłaściwe nawodnienie, zbita gleba - wszystko to działa na jego korzyść. A kiedy już się rozgości, bardzo trudno się go pozbyć. No chyba że znasz jeden mały kredowy trik.

Tak, dobrze przeczytałaś. Nie potrzebujesz drogiego preparatu z marketu ogrodniczego. Wystarczy szkolna kreda - najlepiej biała, klasyczna, bez dodatków.

Co robisz? Bierzesz kilka pałeczek kredy i kruszysz je (wystarczy zawinąć w woreczek i rozgnieść wałkiem lub tłuczkiem). Powstały proszek rozsypujesz w miejscach, gdzie mech już zdążył się zadomowić. Na koniec podlewasz wodą.

Co się dzieje dalej? Kreda, czyli węglan wapnia, działa podobnie jak wapno ogrodnicze - zmienia odczyn gleby z kwaśnego na bardziej zasadowy. A że mech preferuje właśnie kwaśne środowisko - zaczyna się wycofywać.

Taki zabieg warto powtarzać raz w miesiącu w sezonie wegetacyjnym - od wiosny do jesieni. Nie tylko pozbędziesz się mchu, ale też skutecznie zniechęcisz go do powrotu.

Kreda działa podobnie jak wapno ogrodnicze – zmienia odczyn gleby z kwaśnego na bardziej zasadowy 123RF/PICSEL

A może mączka bazaltowa?

Jeśli kredy nie masz pod ręką albo chcesz działać bardziej profesjonalnie, możesz sięgnąć po mączkę bazaltową. To pył ze skały wulkanicznej, dostępny w sklepach ogrodniczych i online.

Jej działanie jest podobne do kredy: odkwasza glebę, poprawia strukturę ziemi i wzbogaca ją w mikroelementy. Działa szerzej - wzmacnia też rośliny i poprawia retencję wody.

Soda oczyszczona - tania i skuteczna

Soda oczyszczona to kolejna broń w walce z mchem. Wystarczy rozpuścić 3-4 łyżki sody w litrze wody, przelać do spryskiwacza i nanieść na miejsca porośnięte mchem.

Soda także zmienia pH gleby i hamuje rozwój mchu. Efekty? Często widoczne już po kilku dniach - mech żółknie i przestaje rosnąć. Trzeba go wtedy wygrabić i voilà - odzyskujemy nasz trawnik.

Uwaga: sól to broń obosieczna

Wielu działkowców poleca również sól kuchenną. Faktycznie, mech jej nie znosi - ale trawa i inne rośliny też. Dlatego z solą trzeba bardzo uważać. Lepiej nie pryskać całej powierzchni, tylko stosować ją punktowo - np. pędzelkiem.

Jeśli już chcesz spróbować, rozpuść 1 łyżkę soli w litrze wody i bardzo ostrożnie nanieś tylko na mech. Trzymaj się zasady: lepiej mniej niż więcej.

A może jednak wertykulacja?

Wertykulacja to czyszczenie trawnika z filcu, który tworzy zalegająca darń. Dzięki temu trawnik jest lepiej napowietrzony oraz ma lepszy dostęp do światła i składników odżywczych ARKADIUSZ ZIOLEK East News

Jeśli masz większy problem z mchem i zbitą ziemią, warto też sięgnąć po narzędzia. Wertykulacja, czyli pionowe nacinanie darni, pomaga napowietrzyć glebę i usunąć filc oraz mech. Można użyć specjalnego wertykulatora lub ręcznego narzędzia przypominającego grabie z nożami.

Po takim zabiegu warto dosiać trawy, podsypać ziemią ogrodniczą i regularnie podlewać. Efekt? Mniej mchu, więcej trawy, więcej radości.

Jak zapobiegać nawrotom mchu?

Usunięcie mchu to jedno, ale prawdziwa sztuka to sprawić, żeby nie wrócił. Co robić?

Regularnie nawozić trawnik - szczególnie nawozami z wapniem i potasem. Kosić trawę na odpowiednią wysokość - zbyt niska sprzyja mchu. Nie przelewać trawnika - mech kocha wilgoć. Zadbać o drenaż - jeśli w ogrodzie tworzą się zastoiny wody, trzeba je rozwiązać. Prześwietlić zacienione miejsca - może warto lekko przyciąć gałęzie nad trawnikiem?

Pamiętaj, że zdrowy trawnik to najlepszy sposób na odstraszenie mchu.

Budowali je dla zwykłych górników. Dziś takie mieszkania to łakomy kąsek Aleksandra Suława INTERIA.PL