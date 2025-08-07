Czujesz, że czas ruszać w drogę? Na swojej liście marzeń masz zachód słońca w Kenii, karaoke w Tokio, salsę na Kubie, spacer z alpakami w Peru i plażowanie na Malediwach? Chcesz przekonać się, czy Taj Mahal, Machu Picchu, Chiński Mur, Statua Wolności i Petra, na żywo wyglądają tak samo spektakularnie jak na pocztówkach? Masz piękne plany, ale... nie wiesz, jak zabrać się za ich realizację? Spokojnie, w "Podróżach na własną rękę" autorka - Agata Zaremba i zaproszeni przez nią eksperci podpowiadają, jak samodzielnie, bezpiecznie i niskobudżetowo zorganizować wycieczkę do najbardziej odległych zakątków świata (oraz do tych całkiem bliskich, bo przecież w Europie też jest tyle do odkrycia). Doradzają jak kupić tanie bilety, zarezerwować bezpieczny nocleg, korzystać z komunikacji publicznej i odczytać kulturowe kody. Tobie pozostaje tylko... cieszyć się podróżą.

Gdzie szukać ofert last minute? Mało kto zna ten sposób

Wyszukiwanie atrakcyjnych cenowo wakacji jest niezwykle proste, a to za sprawą licznych serwisów, porównywarek cen, a także agencji turystycznych funkcjonujących w internecie. Przeglądając oferty wyjazdów do dyspozycji mamy naprawdę wiele narzędzi takich jak: Kayak, WakacyjniPiraci, eSky, czy też Lastminuter.

Z ofertami last minute możemy zapoznać się też bezpośrednio na stronach internetowych biur podróży lub też w stacjonarnych salonach sprzedaży, gdzie konsultanci pomogą nam znaleźć ofertę, jakiej szukamy.

Ciekawym sposobem na szukanie okazji są grupy podróżnicze na Facebooku - jest ich cała masa, a jedna z najpopularniejszych to "Sprzedam Wakacje i oferty Super Last Minute". Użytkownicy często odsprzedają tam taniej swoje wakacyjne pakiety, z których z nagłych przyczyn nie mogą jednak skorzystać.

Pamiętajmy, aby przed wysłaniem komuś pieniędzy dokładnie sprawdzić ofertę i skonsultować się z biurem podróży, w którym została wykupiona. Konieczna też będzie zmiana danych rezerwacyjnych - w zależności od organizatora może to kosztować od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

Gdzie polecieć? Najtańsze kierunki sierpnia 2025

W sezonie letnim największym zainteresowaniem cieszą się kierunki, które oferują dobrą pogodę, dostęp do plaży i rozsądne ceny. Według Jarosława Grabczaka z eSky.pl Polacy wciąż chętnie wybierają klasyczne kierunki, takie jak Turcja, Bułgaria, Hiszpania czy Grecja, jednak:

"Coraz chętniej odkrywamy nowe perełki na mapie świata, np. egzotyczne Maroko, malowniczą Czarnogórę czy dynamicznie rozwijającą się Albanię" - informuje Head of Commercial Product w internetowym biurze podróży eSky.pl.

Najtańsze oferty last minute dotyczą najczęściej wyjazdów krótkoterminowych, trwających 3-5 dni - i nie obejmują pełnego wyżywienia. Taki format podróży to świetny wybór dla osób, które chcą spędzić kilka dni w cieple i odpocząć od zmiennej pogody w kraju. W wielu przypadkach ceny krótkich wakacji nie przekraczają 1300 zł za osobę.

Przykładowe oferty last minute (sierpień 2025):

Słoneczny Brzeg, Bułgaria - 4 dni, hotel ze śniadaniem: od 800 zł/os,

Alanya, Turcja - 4 dni, hotel 4*, śniadania: od 1170 zł,

Rodos, Grecja - 3 dni, hotel 3*, dwa posiłki: od 1290 zł.

W sierpniu w Bułgarii możemy wypocząć już od 800 zł 123RF/PICSEL

Tydzień wakacji do 2000 zł. Cztery słoneczne propozycje

Jeśli dysponujemy budżetem do 2000 zł, możemy już liczyć na dużo wygodniejsze oferty, zwykle na 7-10 dni, często w formule lot + hotel + śniadania lub dwa posiłki dziennie.

Przykładowe propozycje:

Omiś, Chorwacja - apartament, 7 nocy, lot i transfer: od 1685 zł. Oferta bez wyżywienia,

Limassol, Cypr - 10 dni, hotel 3*, dwa posiłki, basen: od 1820 zł. Wylot z Wrocławia,

Katania, Sycylia - lot + hotel ze śniadaniami, 7 nocy: od 1900 zł,

Złote Piaski, Bułgaria - hotel 4*, all inclusive ultra: od 2000 zł. Wyloty m.in. z Katowic i Warszawy.

W większości przypadków ceny obejmują już transfery z lotniska oraz podstawowy pakiet ubezpieczeniowy. Warto jednak zawsze sprawdzić, co dokładnie wchodzi w skład oferty - szczególnie jeśli chodzi o wyżywienie i ewentualne dopłaty za pokój z widokiem na morze czy klimatyzację.

Wakacje last minute do 3000 zł - większy komfort i dłuższy wypoczynek

Budżet w wysokości do 3000 zł otwiera już znacznie więcej możliwości. Za tę kwotę możemy spędzić tydzień lub dłużej w hotelu 4*, często w opcji all inclusive.

Propozycje w tym przedziale cenowym:

Alanya, Turcja - 8 nocy, hotel 4*, basen, blisko plaży: od 2700 zł. Wylot z Krakowa,

Qawra, Malta - tydzień, hotel 3*, śniadania: od 2100 zł. All inclusive od 3300 zł,

Algarve, Portugalia - 7 nocy, hotel + śniadania, malownicze wybrzeże: od 2900 zł.

Warto pamiętać, że ceny last minute często dotyczą ostatnich dostępnych miejsc, dlatego decyzję o wyjeździe musimy podjąć szybko - najlepiej w ciągu kilkunastu godzin.

Wczasy w Turcji za 2700 zł? Dlaczego nie! 123RF/PICSEL

Tanie wakacje na własną rękę. Loty do Chorwacji za 73 zł

Alternatywą dla wyjazdów z biurem podróży są wakacje organizowane samodzielnie. Tanie loty, rezerwacje noclegów przez Booking.com czy Airbnb, a także opcjonalny wynajem samochodu - to elementy, dzięki którym stworzymy własny pakiet wakacyjny w rozsądnej cenie.

Choć powszechnie uważa się, że bilety lotnicze należy kupować z dużym wyprzedzeniem, a te dostępne na kilka dni przed wylotem są najdroższe - w praktyce bywa zupełnie inaczej. Bardzo często najkorzystniejsze ceny pojawiają się właśnie na ostatnią chwilę, a bilety kupowane kilka dni przed podróżą potrafią być znacznie tańsze niż te z terminem wylotu za miesiąc. Przykładowo, obecnie można znaleźć oferty takie jak:

Poznań - Pula: od 73 zł w jedną stronę,

Kraków - Dubrownik: od 107 zł w jedną stronę, z wylotem za kilka dni,

Gdańsk - Korfu: od 129 zł.

Ceny lotów zmieniają się codziennie, dlatego warto obserwować je na bieżąco. Dobrym rozwiązaniem jest ustawienie alertów cenowych. Dzięki temu otrzymamy powiadomienie, gdy cena biletu na interesującej nas trasie spadnie.

***

Kolejny odcinek "Podróży na własną rękę" już za dwa tygodnie, w czwartek 21 sierpnia.

***

Agata Zaremba Archiwum autora

O autorce cyklu "Podróże na własną rękę"

Agata Zaremba: Absolwentka dziennikarstwa i medioznawstwa o specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza. W Interii najczęściej zajmuje się tematyką podróżniczą i społeczną. Miłośniczka Włoch i Japonii, amatorka tanich podróży. Odwiedziła ponad 25 krajów w tym Brazylię, Tajlandię, Japonię i Stany Zjednoczone, organizując wszystkie podróże na własną rękę. I to wszystko z małym plecakiem podręcznym!

