Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłacają emerytury w konkretnych terminach. Obecnie są to 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca. Informację o terminie wypłaty emeryci otrzymują wraz z decyzją ZUS o przyznaniu im świadczenia. Co jednak w sytuacji, gdy data ta wypada w weekend lub w święta? Wtedy pieniądze powinny trafić do seniora wcześniej i właśnie tak będzie w 2024 roku. Kiedy emeryci otrzymają przelewy?

Ważne zmiany dla seniorów w 2024 roku. W te dni otrzymają przelewy

W tym roku emeryci kilkukrotnie otrzymają swoje świadczenia w innych terminach niż te, do których zdążyli się już przyzwyczaić. Osoby, które otrzymują przelewy 10 i 15 stycznia, dostaną je bez zmian, ale seniorzy pobierający świadczenia 20. dnia miesiąca, otrzymają je dzień wcześniej.

Reklama

Zdjęcie Kiedy emeryci otrzymają przelewy? / 123RF/PICSEL

W lutym tego roku na wcześniejsze wypłaty będą mogli liczyć emeryci, którzy otrzymują świadczenia 10. i 25. dnia miesiąca - oba te dni wypadają bowiem w weekend. Ponownie będzie w marcu, choć na wcześniejsze przelewy będą mogli liczyć jedynie emeryci pobierający świadczenie 10. dnia miesiąca. W tym roku otrzymają je już 8 marca.

W kwietniu emerytów czekać będzie zastrzyk gotówki - wypłata "trzynastek". W tym roku jednak zaledwie niewielka część seniorów otrzyma pieniądze przed Wielkanocą - święta wypadają bowiem 31 marca i 1 kwietnia. Na wcześniejsze przelewy będą więc mogli liczyć tylko ci emeryci, którzy pobierają świadczenie w pierwszy dzień miesiąca.

Czytaj także: Mam 60 lat i 10 lat pracy. Ile dostanę emerytury?

Wypłaty emerytur 2024 - zmiany w maju i czerwcu

Sporo zmian czeka seniorów także w maju. Przelewy z 5 maja, który wypada w niedziele, zostaną przesunięte na piątek, 3 maja. Seniorzy pobierający świadczenie w 25. dzień miesiąca, również otrzymają je dzień wcześniej - w piątek. Przesunięte zostaną także czerwcowe wypłaty - emeryci, którzy standardowo otrzymują świadczenie 15 czerwca, dostaną je dzień wcześniej.

Zobacz również: Emerytury stażowe 2024. Czy zostaną wprowadzone w tym roku?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Zbliżenia”. Remigiusz Mróz o miłości i mroku, magicznym natchnieniu, astrologii i najnowszej książce INTERIA.PL