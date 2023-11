Jakie właściwości posiadają liście laurowe?

Wawrzyn szlachetny znany jest przede wszystkim pod postacią liści laurowych, które są wykorzystywane do różnego rodzaju potraw. Ten dekoracyjny krzew w polskich warunkach uprawiany jest wyłącznie w donicach, a naturalnie występuje w krajach śródziemnomorskich.

Liście laurowe są bardzo popularną przyprawą, wydzielając gorzkawy aromat. Najczęściej wysuszone liście dodawane są podczas przygotowywania zup i sosów. Ponadto wawrzyn szlachetny wykorzystywany jest w kosmetyce i farmaceutyce.

Liście laurowe zawierają olejki eteryczne, garbniki, gorycze, skrobię, cukier i posiadają właściwości moczopędne, przeciwzapalne, rozkurczowe i anyseptyczne. Stosuje się je przy leczeniu chorób serca i cukrzycy, przygotowuje się z nich okłady, a dodane do kąpieli pobudzają krążenie i wykazują działanie oczyszczające i przeciwgrzybicze.

Od setek lat wawrzyn szlachetny uznawany jest za niezwykłą roślinę, chroniącą ludzi przed nieszczęściami. Starożytni Grecy sadzili ją przed swoimi domami, co miało odstraszać pioruny.

Temperatura kaloryfera wyzwala z liści laurowych doskonały zapach

Dlaczego warto położyć liście laurowe na kaloryferze?

Wracasz zmarznięty do domu i jedyne, o czym marzysz, to jak najszybsze ogrzanie się i miłe spędzenie czasu w ciepełku? Tego typu pragnienia będą nam towarzyszyć aż do wiosny, a skoro tak, to warto jeszcze bardziej umilić sobie ten czas za sprawą przyjemnego zapachu.

Nie trzeba wydawać pieniędzy na olejki eteryczne, bo prawdopodobnie masz je w kuchni pod postacią liści laurowych. Tym razem nie posłużą za przyprawę do zupy czy sosu, ale spełnią funkcję doskonałego wyzwalacza zapachu. Jak to działa? Już wyjaśniamy.

Suszone liście laurowe posiadają w sobie substancje zapachowe, takie jak linalol i eugenol

Kilka liści laurowych połóż na rozgrzanym kaloryferze. Gdy po kilku minutach liście nabiorą odpowiedniej temperatury, zaczną wytwarzać miły zapach, który zacznie unosić się w pomieszczeniu. Otóż liście laurowe zawierają w sobie substancje zapachowe, takie jak linalol i eugenol. Zmniejszą one stres i stany lękowe, a ponadto poprawiają jakość snu.

Jeśli chcemy zachować długotrwały zapach z liści laurowych rozłożonych na kaloryferze, pamiętajmy, by co kilka dni wymieniać je na nowe.