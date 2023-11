Spis treści: 01 Nawet nie zauważasz, że grzejnik się brudzi

02 Brudny grzejnik to duży problem

03 Jak wyczyścić grzejnik? Z pomocą przychodzi suszarka

Nawet nie zauważasz, że grzejnik się brudzi

Kurz zbierający się na zewnątrz kaloryfera to rzecz całkowicie naturalna. Wystarczy przetrzeć wilgotną ściereczką, by mieć poczucie, że porządki w tej kwestii mamy z głowy. To jednak nie do końca prawda. Perspektywa nadchodzącej zimy uświadamia nam, że kaloryfery będą często w użytku.

Skąd się bierze brud w grzejniku? To nie tylko kurz. W naszych mieszkaniach przez cały rok unoszą się pyłki, sierść zwierząt i włosy. Trudno to zauważyć na pierwszy rzut oka, ale docierają do najgłębszych zakamarków kaloryferów. Umiejętność sprytnego wyczyszczenia grzejników przyda się więc nie tylko w pełni sezonu grzewczego.

Reklama

Zdjęcie Zanim podkręcisz kaloryfer, upewnij się, że jest czysty / 123RF/PICSEL

Sprawdź: Korzystasz z termoforu? Stosowanie go w tych przypadkach jest niebezpieczne

Brudny grzejnik to duży problem

Zanieczyszczenia ograniczają przepływ powietrza. Obniża to wydajność grzejników. Gdy nie możemy nagrzać mieszkania do pożądanej temperatury, odruchowo zwiększamy jego moc. Kwota, jaką zobaczymy w późniejszym czasie na fakturze, niejednokrotnie okazuje się gorzką niespodzianką.

Czyszczenie kaloryfera to sposób na obniżenie rachunków za ogrzewanie, ale ma też niebagatelny wpływ na komfort i zdrowie domowników. Z biegiem czasu brudny grzejnik może okazać się przyczyną nieprzyjemnego zapachu w mieszkaniu. Co istotniejsze, podczas pracy grzejnika kurz i inne zanieczyszczenia zostaną uniesione za sprawą ciepłego powietrza, a stąd już prosta droga do naszego układu oddechowego. To problem nie tylko dla alergików.

Jak wyczyścić grzejnik? Z pomocą przychodzi suszarka

Zrobiłeś sprzątaniowy rachunek sumienia, który wykazał, że czyszczenie kaloryfera przeprowadzałeś już dawno temu? Nadrobienie tych braków nie musi być bardzo kłopotliwe. Jak wyczyścić grzejnik od środka? Sięgnij po najzwyklejszą suszarkę do włosów.

W pierwszej kolejności upewnij się, że grzejnik jest wyłączony i ostudzony.

Następnie pod kaloryferem rozłóż wilgotną szmatkę. Zapobiegnie rozprzestrzenianiu się brudu, który z niego wydobędziesz.

Chwyć za suszarkę do włosów, ustawiając ją na maksymalną moc. Skieruj dyszę na kratę grzejnika i przesuwaj ją powoli po całej szerokości.

Czas trwania takiego czyszczenia zależy od stopnia zabrudzenia kaloryfera. Szybko jednak zaczniesz zauważać paprochy, które będą osadzać się pod sprzętem i nie przestaniesz się dziwić, dlaczego nie działał w pełni swoich możliwości.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Generalne porządki, czyli jak powinniśmy sprzątać nie tylko przed świętami materiały promocyjne

Polecamy:

Mokre okna po nocy — czy tak powinno być? Działaj, nim pojawi się pleśń

Sztuczka z ręką i pieniądze zostają w kieszeni. Podczas prania zastosuj metodę palm trick