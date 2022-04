Spis treści: 01 Kwalifikacja wojskowa: Co to jest i kto jej podlega?

02 Co robi się na kwalifikacji wojskowej? Przygotuj ważne dokumenty

03 Kwalifikacja wojskowa: Jakie badania przeprowadza komisja lekarska?

04 Jakie choroby wykluczają ze służby w wojsku? Ważna lista

05 Jakie kategorie wojskowe obowiązują w Polsce?

06 Kto nie podlega kwalifikacji wojskowej?

Kwalifikacja wojskowa: Co to jest i kto jej podlega?

Kwalifikacja wojskowa to, najprościej ujmując, badanie, w trakcie którego komisja lekarska stwierdza, czy dany kandydat nadaje się do służby w wojsku.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji obejmuje w czasie pokoju wszystkich mężczyzn, którzy kończą w danym roku kalendarzowym 19 lat. Dotyczy on również niektórych kobiet, a konkretnie absolwentek uczelni publicznych i niepublicznych, które w danym roku akademickim kończą naukę na takich kierunkach jak analityka medyczna, farmacja, wydział lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria lub w szkołach policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne i weterynaria.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywane są także osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby w wojsku.

Co robi się na kwalifikacji wojskowej? Przygotuj ważne dokumenty

Osoby objęte obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej otrzymują imienne wezwania od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Udając się na kwalifikację, powinny zabrać ze sobą:

dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

posiadaną dokumentację medyczną

aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm

dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe lub zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.

Podczas kwalifikacji specjalna komisja lekarska ocenia stan zdrowia kandydata i wydaje oświadczenie o zdolności lub niezdolności do odbycia służby wojskowej. W Polsce nie ma obecnie obowiązku odbycia zasadniczej służby wojskowej, więc osoby otrzymujące kategorię A (zdolny do czynnej służby wojskowej) zostają przeniesione do rezerwy.

Kwalifikacja wojskowa: Jakie badania przeprowadza komisja lekarska?

Osoba wezwana przed komisję proszona jest o rozebranie się do bielizny, a badanie rozpoczyna się najczęściej od zmierzenia ciśnienia krwi. W tym miejscu lekarz poprosi też prawdopodobnie o przedstawienie wyników zleconej wcześniej morfologii i badania moczu. Kolejnym etapem jest ważenie i mierzenie oraz badanie wzroku, słuchu i drożności nosa.

Lekarze z komisji wojskowej badają także postawę, by wykluczyć jej wady oraz proszą o rozpoznanie kolorów, by wykluczyć daltonizm. Następnie lekarz przeprowadza wywiad, dotyczący przebytych chorób, metod leczenia oraz stylu życia kandydata.

Zdjęcie Obowiązek stawienia się do wojskowej kwalifikacji mają również kobiety / Adam Burakowski / East News

Jakie choroby wykluczają ze służby w wojsku? Ważna lista

Istnieją choroby, które całkowicie wykluczają ze służby w wojsku. Należą do nich:

daltonizm oraz inne wady wzroku , wynoszące więcej niż +/- 3 dioptrie. Samo noszenie okularów nie wyklucza kandydatów, choć w niektórych przypadkach nie mogą oni pełnić wszystkich funkcji w wojsku

, wynoszące więcej niż +/- 3 dioptrie. Samo noszenie okularów nie wyklucza kandydatów, choć w niektórych przypadkach nie mogą oni pełnić wszystkich funkcji w wojsku poważniejsze schorzenia i wady kręgosłupa oraz tzw. "zapadnięta klatka piersiowa"

problemy ze słuchem

cukrzyca i przewlekłe choroby serca

przewlekłe, szpecące choroby skóry

poważne urazy czaszki oraz mózgu

Jakie kategorie wojskowe obowiązują w Polsce?

Po przeprowadzeniu wszystkich badań komisja określa zdolność do służby wojskowej i kwalifikuje kandydata do jednej z pięciu kategorii:

A — zdolny do czynnej służby wojskowej

— zdolny do czynnej służby wojskowej B — czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej

— czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej D — niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju

— niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju E — trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w czasie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny.

Na tej podstawie wojskowy komendant uzupełnień wydaje następnie książeczkę wojskową i przenosi osobę do rezerwy bez odbycia służby wojskowej. Oznacza to, że w okresie pokoju nie będzie ona powoływana do zasadniczej służby wojskowej.

Osoby, które podczas kwalifikacji otrzymają orzeczenie o tzw. czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności "B"), nie mają uregulowanego stosunku do powszechnego obowiązku obrony przez tak długi czas, na jaki ta kategoria została im przyznana. Po upływie tego okresu będą więc ponownie wzywane na komisję i wtedy otrzymają orzeczenie o zdolności do służby lub jej braku. Dopiero wtedy będą także posiadały uregulowany stosunek do powszechnego obowiązku obrony.

Zdjęcie Komendant uzupełnień wydaje książeczkę wojskową i przenosi osobę do rezerwy bez odbycia służby wojskowej / fot. Stefan Maszewski / East News

Kto nie podlega kwalifikacji wojskowej?

Kwalifikacji wojskowej nie podlegają obywatele polscy, będący równocześnie obywatelami innych państw i stale zamieszkujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

