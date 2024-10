Niedoceniony dereń jadalny

Jeszcze przed wojną dereń jadalny bił rekordy popularności. Rósł w prawie każdym polskim ogrodzie, a jego właściwościami zachwycali się prawie wszyscy do tego stopnia, że szybko przylgnęła do niego łatka "pańskiego owocu". Uprawa derenia nie jest skomplikowana: świetnie radzi sobie w naszych ogrodach, więc wystarczy mu zapewnić słoneczne lub półcieniste stanowisko oraz żyzną glebę. Jest ponadto mrozoodporny, doskonale znosi przycinanie i nie trzeba go ani zbytnio podlewać, ani zasilać nawozami. Jeśli dereniowi zapewnimy te minimalne warunki, to na jego gałęziach pojawiają się owoce: czerwone pestkowce o słodko-cierpkim smaku. Choć nie każdemu przypadają one do gustu, to warto docenić ten skarb natury, który za granicą kosztuje około 1000 euro za kilogram.

Co można znaleźć w owocach derenia?

Owoce derenia nie zachęcają smakiem, ale mają mnóstwo cennych związków (fot. Getty Images) CanvaPro INTERIA.PL

Owoce derenia jadalnego to prawdziwy rezerwuar cennych substancji. Wystarczy spojrzeć na jego skład. Zawiera witaminy: C, A, oraz z grupy B, a w szczególności niacynę (czyli witaminę. PP). Listę dobroczynnych związków uzupełniają pierwiastki: potas, wapń, cynk, żelazo i fosfor, które wpływają na wszystkie kluczowe układy w organizmie. Całość dopełniają flawonoidy i kwasy organiczne, a one zaliczane są do antyoksydantów. Mogą minimalizować występowanie chorób cywilizacyjnych, pozbywać się nadmiaru toksyn oraz hamować starzenie się komórek organizmu.

Jak nam oferuje dereń jadalny?

Jest aseptyczny

Ma działanie moczopędne

Przyspiesza gojenie się ran

Zapobiega tworzeniu się zmarszczek

Wspiera odporność

Łagodzi stany zapalne

Redukuje ilość tzw. złego cholesterolu

Pomaga utrzymać wagę

Działa kojąco na skórę

Jak korzystać z derenia jadalnego?

Dżem, sok, konfitury: oto co można zrobić z derenia jadalnego (fot. rimmabondarenko) CanvaPro INTERIA.PL

Działanie derenia jadalnego jest wszechstronne, więc warto z niego skorzystać. Co prawda w masowej świadomości jest tylko ciekawostką albo pokarmem dla ptaków, ale znawcy doskonale wiedzą, co z niego przygotować. Nalewki, dżemy, sosy i soki to tylko część zastosowań. Owoce derenia można zasuszyć i przygotowywać z niego napary, które szczególnie zimą będą na wagę złota. Najlepiej jednak zjadać go na surowo, ponieważ w takiej formie zachwouje swoje wszystkie właściwości. Jeśli zaś nie mamy pomysłu, co zrobić z nadmiarem derenia, możemy go zamrozić albo przygotować z niego "polskie oliwki", czyli go ukisić, by wyglądał tak, jak śródziemnomorski przysmak.

Niestety, kiszony dereń, czyli "polskie oliwki" wymagają użycia jeszcze niedojrzałych owoców. Jeśli nie udało nam się przygotować rarytasu w tym roku, trzeba, niestety, poczekać do przyszłego roku.

Jak zrobić dżem bez cukru i owoców? Interia Kulinaria