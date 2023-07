To dlatego twoje ogórki żółkną. Drobne błędy mogą kosztować cię całą uprawę

Spędzanie czasu na plaży jest dla większości osób idealną formą odpoczynku. Słuchanie szumu fal i zażywanie promieni słonecznych relaksuje i dodaje energii. Niekiedy jednak leżenie na piasku może być irytujące - szczególnie wtedy, gdy ciężko usunąć go z ciała lub też wsypie się do torebki, wpadnie w szczeliny obudowy telefonu lub przyklei się do koca. Istnieje kilka sprytnych patentów, które rozwiążą te problemy. Przydadzą się do tego akcesoria, które zdecydowanie warto ze sobą zabrać na plażę.

Prześcieradło z gumką na plaży

Zdjęcie Piasek ciężko jest usunąć ze skóry. Pomocny w tym może okazać się talk dla niemowląt / 123RF/PICSEL

Najczęściej opalamy się na kocu lub ręczniku, a także rozkładamy parawan, który zapewni nieco prywatności i uchroni przed spadającym z każdej strony piaskiem. Jeśli jednak go nie masz, równie dobrze zamiast tego możesz wykorzystać prześcieradło z gumką. Brzmi dziwnie? Jak się okazuje z tego patentu korzysta coraz więcej osób.

Aby zabezpieczyć koc przed osypującym się na niego piaskiem wystarczy położyć prześcieradło wewnętrzną stroną do góry, rozciągnąć je najbardziej jak tylko się da, a na rogach ustawić kamienie lub cięższe przedmioty, dzięki którym nie będzie się przesuwać.

Plażowanie z prześcieradłem ma wiele plusów - nie tylko pomoże w utrzymaniu czystości, ale również zabezpieczy twoją przestrzeń przed robaczkami czy mrówkami.

Jak ograniczyć osadzanie się piasku na ciele oraz różnych przedmiotach?

Zazwyczaj po powrocie z plaży do hotelu przynosimy ze sobą spore ilości piasku - w torebce, plecaku, na stopach czy ubraniu. Zanim więc zdecydujesz się zakończyć wylegiwanie, pamiętaj aby dokładnie wytrzepać wszystkie rzeczy - im dokładniej to zrobisz, tym mniej drobinek przyniesiesz ze sobą do pokoju.

Jeszcze przed opuszczeniem plaży otrzep również dokładnie ciało, a najlepiej skorzystaj z natrysku. Jeśli jednak nie masz takiej możliwości, warto zabrać ze sobą talk dla niemowląt. Pocierając nim skórę szybko usuniesz z niej piasek.