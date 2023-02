Zakop pestki w doniczce z zamiokulkasem. Naturalny nawóz sprawi, że będzie wypuszczać nowe listki

Zamiokulkas zamiolistny to roślina bardzo wdzięczna w uprawie. Wybaczy wiele: rzadkie podlewanie, niezbyt słoneczne stanowisko, częste przenoszenie. Jedynym czego potrzebuje zamiokulkas, by pięknie rósł i rozwijał nowe listki, jest odpowiednia gleba. Okazuje się, że możesz ją uszlachetnić pestkami popularnej rośliny. Taki nawóz kosztuje grosze, a twój zamiokulkas go pokocha.

Zdjęcie Uprawa zamiokulkasa nie należy do skomplikowanych / 123RF/PICSEL