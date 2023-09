Tu bakterii jest najwięcej!

Najwięcej bakterii znajduje się w zlewie. Przede wszystkim dlatego, że właśnie w nim myje się wszystkie produkty spożywcze: owoce, warzywa oraz surowe mięso. Mnożeniu się drobnoustrojów sprzyja wilgoć, która jest idealnym warunkiem dla bakterii. Oczywiście, nie sam zlew jest siedliskiem brudu, ale także jego otoczenie, czyli np. gąbki i zmywaki do mycia naczyń. Zlew można zdezynfekować na dwa sposoby: przede wszystkim warto sięgnąć po prostu po wrzątek i powierzchnię wyparzyć. Innym sposobem jest wyczyszczenie go za pomocą octu o wysokim stężeniu, ale warto wiedzieć, że wszystkich bakterii nie jest w stanie zneutralizować.

Co z gąbkami? Czy da się pozbyć z nich bakterii?

Chyba nie ma w Polsce gospodarstwa domowego, w którym nieobecna jest gąbka i zmywak do mycia naczyń. Trzeba wiedzieć, że znajdująca się w nich wilgoć i porowata struktura to raj dla bakterii. W Internecie swego czasu można było znaleźć sposoby na dezynfekcję gąbek i zmywaków, aby pozbyć się zarazków. Jednym z nich było włożenie jej do kuchenki mikrofalowej albo zalanie wrzątkiem. Niestety, z racji tego, że gąbki są porowate, wybicie bakterii jest niemożliwe. W takiej sytuacji najbezpieczniejszym sposobem jest po prostu częste ich wymienianie. Co ile warto wymieniać gąbki? Najlepiej co tydzień.

Deski, noże? Tak wybijesz bakterie

Zdjęcie W każdym domu powinno być kilka desek do krojenia / 123RF/PICSEL

Deski do krojenia i noże mają styczność z surowym mięsem, które może być pokryte bakteriami. Na szczęście, można się łatwo ich pozbyć: zamoczenie domowych utensyliów we wrzątku albo umieszczenie w zmywarce w programie o wysokiej temperaturze załatwi sprawę.

Warto wiedzieć, że w domu powinno być kilka desek do krojenia: każda osobna do konkretnego rodzaju żywności.

Blaty: Sprawa jest utrudniona

Blaty kuchenne, jak wiadomo, mają styczność z żywnością, to na nich także mogą być obecne bakterie. Niestety, sprawa jest utrudniona, ponieważ trudno domowymi specyfikami usunąć je w stu procentach. Można, oczywiście, sięgnąć po ocet, ale on wszystkich drobnoustrojów nie wybije. Dlatego wtedy sięgnąć po profesjonalne środki bakteriobójcze. Trzeba mieć wtedy jedynie pewność, że przeznaczone są do użycia w kuchni.

