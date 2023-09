Dlaczego ubrania w szafie brzydko pachną?

Sięgasz do szafy po odzież, pościel lub ręczniki, które przeleżały w niej wiele miesięcy i czujesz nieprzyjemny zapach? Nie musisz od razu wydawać pieniędzy na specjalne odświeżacze, by pozbyć niemiłych doznań sensorycznych. Wystarczy, że skorzystasz z prostego triku z papierem toaletowym, który sprawi, że znowu poczujesz przyjemną woń.

Brzydki zapach tkanin przechowywanych w szafie spowodowany jest przede wszystkim brakiem cyrkulacji powietrza, dlatego po ich wyjęciu mamy do czynienia z nieprzyjemną wonią. Dotyczy to zwłaszcza rzeczy, które na wiele miesięcy utknęły na wieszakach i półkach naszej szafy.

Jak odświeżyć szafę za pomocą papieru toaletowego?

Na rynku dostępnych jest wiele specyfików, które mają przeciwdziałać opisanym wyżej niespodziankom, ale skuteczny odświeżacz można również samemu zrobić w domu. I nie musisz się wcale martwić, że nie posiadasz niezbędnych do jego wykonania elementów. Wystarczy jedna rolka papieru toaletowego.

Konsumenci mogą dziś do woli przebierać w kolorach, zapachach, wzorkach i strukturze papieru toaletowego, a ten, co by nie mówić, jest nieodłącznym elementem naszego życia. W związku z powyższym zrobienie z papieru toaletowego odświeżacza do szafy nie powinno stanowić problemu.

Po wypraniu tkanin i włożeniu ich do szafy połóż obok rolkę papieru toaletowego. Najlepiej sprawdzi się papier zapachowy, który jest powszechnie stosowany i dostępny. Jeśli takiego nie posiadasz, zaaplikuj kilka kropel olejku eterycznego na zwykły, bezzapachowy papier. Dzięki temu tkaniny w twojej szafie przez wiele tygodni będą pięknie pachnieć, a ty pozbędziesz się brzydkiego zapachu.

Pamiętaj również, by nie umieszczać w szafie zbyt dużo ubrań. To właśnie ich nagromadzenie sprzyja powstawaniu stęchłego zapachu.