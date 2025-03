Śniedek wątpliwy ( Ornithogalum dubium ) to roślina cebulowa pochodząca z Afryki Południowej, która zdobywa coraz większą popularność wśród miłośników kwiatów doniczkowych. Charakteryzuje się intensywnie pomarańczowymi , żółtymi lub czerwonymi kwiatami zebranymi w groniaste kwiatostany, które dodają wnętrzom ciepła i koloru.

Optymalna temperatura dla śniedka to standardowa temperatura pokojowa, jednak w cieplejszych warunkach (powyżej 22°C) jego okres kwitnienia może się skrócić.

Roślina wymaga dobrze zdrenowanego podłoża , aby zapobiec gniciu cebul. Najlepiej sprawdzi się mieszanka standardowej ziemi do roślin doniczkowych z dodatkiem perlitu i włókna kokosowego, co zapewni odpowiednią przepuszczalność.

Podlewanie powinno być umiarkowane. Zaleca się nawadnianie raz w tygodniu lub rzadziej , pozwalając glebie przeschnąć na kilka centymetrów między podlewaniami. Nadmiar wilgoci może prowadzić do chorób grzybowych.

W okresie wzrostu i kwitnienia śniedka warto nawozić co 2-3 tygodnie , stosując nawozy dla roślin kwitnących o podwyższonej zawartości potasu, co sprzyja obfitemu kwitnieniu.

Unikaj zraszania kwiatów , ponieważ może to prowadzić do ich obumierania!

Śniedek wątpliwy a storczyk - co jest łatwiejsze w uprawie?

W porównaniu do nich, śniedek wątpliwy jest mniej wymagający, co czyni go atrakcyjną alternatywą dla osób, które cenią egzotyczne kwiaty, ale nie mają doświadczenia w uprawie storczyków.