Jak długo kwitną storczyki?

Każdy, kto miał do czynienia z uprawą storczyków, wie, że rośliny wypuszczają pędy, na których z czasem pojawiają się wspaniałe kwiaty. Orchidee należą do rośliny długokwitnących — okres, gdy cieszymy się ich barwnymi płatkami, trwa 4 miesiące. Młode rośliny kwitną raz do roku. Starsze, przy odpowiedniej pielęgnacji, mogą zakwitać nawet 2 - 3 razy. Co zrobić, żeby storczyki kwitły przez cały rok?

Sekret doświadczonej miłośniczki kwiatów. Okład dla storczyków za grosze

Gdyby nie to, że widziałam na własne oczy storczyki kwitnące przez cały rok, pomyślałabym, że to legenda. Sposób na młode pędy zdradziła mi Zofia (70 lat) — miłośniczka kwiatów i rolniczka z wykształcenia. Pobudza ona swoje storczyki do wypuszczania nowych pędów i kwitnienia dzięki domowym okładom, które kosztują grosze. By je przygotować, potrzebuje jedynie wody, wacików i spinki.



Storczyki Zofii kwitną cały rok (zdjęcia wykonane latem i zimą) archiwum prywatne

Co zrobić, żeby storczyki kwitły przez cały rok?

Gdy, któryś z pędów storczyka skończy kwitnienie, Zofia przycina najcieńszą część łodygi kwiatowej nad kolankiem (węzłem) i delikatnie usuwa z niego suche łuski. Następnie namacza wacik w wodzie, tak by był wilgotny, ale nie mokry i umieszcza go na odsłoniętym kolanku, przypinając spinkami-żabkami.



Okład pozostawia na łodydze, dbając, by wacik cały czas pozostawał wilgotny. Gdy zauważy, że na storczyku pojawił się młody pęd będący zaczątkiem kolejnej łodygi kwiatowej — usuwa wacik.



Jeśli storczyk jest w kiepskiej kondycji i ma mało kwiatów, można zamiast wodą, nasączyć go płynnym nawozem, dzięki czemu zasilimy dodatkowo roślinę.

Co zrobić, żeby storczyki kwitły przez cały rok? Pobudzać je do wytwarzania pędów przy pomocy okładów z wilgotnych wacików.



