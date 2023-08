Tuje należą do rodziny cyprysowatych. Obejmują wiele odmian. W Polsce najpopularniejsze z nich to szmaragd i brabant. To one tworzą wiecznie zielone, szczelne żywopłoty w naszych ogrodach.

Dlaczego przycinanie tui jest ważne?

Tuje przycinamy z dwóch powodów. Pierwszy z nich to cele pielęgnacyjne. Aby zapewnić roślinie zdrowie, należy się z niej pozbywać uschniętych lub przemarzniętych części. Jeśli tego nie zrobimy, roślina nie tylko będzie wyglądała nieestetycznie. Narazi ją to również na ataki chorób i szkodników.

Drugim powodem, dla jakiego przycinamy tuje, jest nadanie im formy i zagęszczenie. Zwłaszcza rośliny uprawiane jako żywopłoty wymagają tego rodzaju pielęgnacji. Jeśli tuje będziemy przycinać w odpowiednim czasie, uformują się w wysoki i gęsty, zielony szpaler. Jeśli raz zaczniesz przycinać tuje na żywopłot, musisz to potem robić regularnie. Nieprzycinana, gęsto posadzona roślina zacznie sama sobie odbierać dostęp do światła. To spowoduje, że gałęzie, do których słońce nie dociera, zaczną obumierać.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Kiedy przycinać tuje?

Tuje na żywopłot lub formowane w kształty przycinać należy trzy razu w roku. Zakres i rozmiary poszczególnych cięć bardzo się różnią.

Zdjęcie Tuje wymagają podlewania przez cały rok / 123RF/PICSEL

Jeśli chcesz cieszyć się pięknymi drzewkami, trzymaj się następujących zasad dotyczących przycinania tui:

pierwsze cięcie tui wykonujemy w połowie marca, przed okresem wegetacyjnym, skracając pędy nawet o połowę;

wykonujemy w połowie marca, przed okresem wegetacyjnym, skracając pędy nawet o połowę; drugie cięcie tui wykonujemy w czerwcu, skracając nowe pędy o 2/3 długości;

wykonujemy w czerwcu, skracając nowe pędy o 2/3 długości; ostatnie cięcie tui wykonujemy pod koniec lipca, najpóźniej do połowy sierpnia, skracając rośliny o centymetr.

W ostatnim cięciu bardzo ważną rolę odgrywa termin. Jeśli przytniemy tuje po połowie sierpnia, rany po cięciu mogą nie zdążyć się zagoić przed zimą. To spowoduje, że nie zdążą zdrewnieć przed zakończeniem sezonu wegetacyjnego. Naraża je to tuje na obumarcie.

Czytaj też: Letnia odżywka do tui. Zielony płot wyrośnie w mgnieniu oka

Jak prawidłowo przycinać tuje?

Tuje przycinamy ostrym sekatorem, który powinien być wcześniej zdezynfekowany. Chodzi o to, aby nie przenosić na drzewa bakterii i wirusów z innych roślin. Wyższe okazy można ciąć nożycami, również spalinowymi. W żadnym razie nie wolno ciąć tui posadzonych w tym roku. Lepiej poczekać z tym do następnego sezonu. A najlepiej, aż drzewka osiągną półtora metra wysokości.

Czytaj też:

Czy tuje są trujące dla psa? Ta substancja atakuje korę mózgową

Co posadzić przy płocie? Tuja już nie jest modna

Jak prawidłowo przycinać lawendę? Zastosuj ten trik, a będzie bujna jak nigdy