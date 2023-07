Niezłe ziółka: Napar z tej rośliny to prawdziwy skarb. Chroni przed rakiem i alzheimerem

Czystek to jedna z roślin, która cieszy się w ostatnich latach wciąż rosnącą popularnością. I słusznie, bo naukowcy już dawno udowodnili to, w co wierzyli nas przodkowie - czystek ma zbawienny wpływ na organizm, skutecznie go oczyszcza i wzmacnia, a nawet działa antynowotworowo. Co jeszcze warto wiedzieć o tej wyjątkowej roślinie?

Zdjęcie Czystek cieszy się w ostatnich latach rosnącą popularnością / 123RF/PICSEL