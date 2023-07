Cynamon to jedna z podstawowych przypraw, którą większość osób posiada w swojej kuchni. Używamy go do doprawienia deserów, ale także chętnie po niego sięgamy przy gotowaniu dań mięsnych. Cynamon posiada również właściwości przydatne podczas walki z insektami niszczącymi nasze uprawy w ogrodzie. Zatem jak możemy go wykorzystać?

Czytaj także: Dlaczego monstera nie ma dziur? Sprawdź, czy nie popełniasz tych błędów

Reklama

Cynamon na mrówki

Jeśli w twoim ogrodzie roi się od mrówek, to cynamon doskonale sprawdzi się jako odstraszacz. Nie tylko przepędzi je z dala od roślin, ale co najważniejsze - nie wyrządzi mrówkom żadnej krzywdy. Mrówki nie przepadają za zapachem cynamonu, dlatego wolą trzymać się od niego z daleka. Jeśli chcesz wygonić te maleństwa z ogrodu, wystarczy, że ścieżki, którymi przechadzają się mrówki, posypiesz cynamonem. Taka sensoryczna zapora będzie dla mrówek nie do przejścia.

Zobacz również: Trik florystek na przedłużenie świeżości lilii. Trzeba go wykonać w konkretnym momencie

Zdjęcie Plagę mrówek w ogrodzie pomoże nam zwalczyć cynamon / 123RF/PICSEL

Cynamon na przędziorki

Przędziorki atakują najczęściej rośliny lubiące wysoką wilgotność powietrza. Insekty obgryzają rośliny od spodniej części ich liści, a ich żerowanie może doprowadzić do całkowitego uschnięcia liści i obumierania rośliny. Jednak prostym, domowym sposobem możemy skutecznie bronić się przed inwazją przędziorków.

Do naczynia wsypujemy łyżeczkę mielonego cynamonu, łyżeczkę mielonych goździków i dwie łyżeczki ziół prowansalskich. Całość zalewamy litrem wrzącej wody. Kiedy woda ostygnie, dodajemy dwie łyżki rozgniecionego czosnku. Ostudzoną miksturę mieszamy i przecedzamy przez sito. Całość przelewamy do butelki z atomizerem i dodajemy kilka kropel rozpuszczonego mydła.

Warto wiedzieć: Rozsyp pod rośliną i czekaj na efekty. Krzaki będą wręcz uginać się od owoców

Zdjęcie Przędziorki to pasożyty pojawiające się najczęściej w dużych grupach / 123RF/PICSEL

Tak przygotowaną substancją opryskujemy rośliny co trzy dni przez dwa tygodnie.

Cynamon na ziemiórki

Ziemiórki to niewielkich rozmiarów owady, które mogą poważnie zaszkodzić twoim kwiatom domowym. Żerujące na liściach ziemiórki doprowadzają do ich uschnięcia, przez co roślina może być już nie do odratowania. Ponadto larwy ziemiórki ukrywają się w podłożu, niszcząc korzenie rośliny. Jak zatem pozbyć się tych niechcianych gości z naszych roślin?

Zdjęcie Trik z cynamonem pozwoli zwalczyć ziemiórki / 123RF/PICSEL

Najprostszym sposobem jest posypanie podłoża rośliny zmielonym cynamonem. Warto również wymieszać cynamon z ziemią, dzięki czemu pozbędziemy się schowanych w niej larw.