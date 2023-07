Spis treści: 01 Pielęgnacja lawendy. Jak ciąć lawendę latem?

02 Co zrobić ze ściętą lawendą?

03 Prosty przepis na nalewkę z lawendy

Lawenda to roślina wieloletnia pochodząca z rejonu Morza Śródziemnego, która doskonale czuje się w polskich ogródkach. Jej piękne i charakterystyczne fioletowe kwiaty, latem wydzielają obłędny i zmysłowy zapach. Cięcie lawendy to zabieg pielęgnacyjny, dzięki któremu zadbamy o zdrowy wzrost i bujne kwitnienie tej rośliny. Często zastanawiamy się, co możemy zrobić z aromatycznymi bukietami ciętych fioletowych kwiatów. Mamy pewną propozycję.

Pielęgnacja lawendy. Jak ciąć lawendę latem?

Cięcie lawendy latem różni się od cięcia wiosennego lub jesiennego, które polega na przycinaniu młodych i niezdrewniałych gałązek. Skracamy je wtedy o niecałą połowę, powyżej nagich części pędów. Z kolei wykonując ten zabieg latem, ścinamy przekwitające kwiatostany wraz z bezlistnymi częściami łodygi. Dzięki temu zagęścimy naszą roślinę, która będzie obficie kwitnąć w kolejnym roku i zachowa odpowiedni kształt.

Cięcie lawendy jest ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym. Jeśli o nim zapomnimy, nasza roślina szybko straci swój piękny wygląd, a także przestanie rozwijać zdrowe kwiaty.

Co zrobić ze ściętą lawendą?

Po ścięciu naszej lawendy zostaną nam bukiety bujnych, pachnących, fioletowych kwiatów. Możemy umieścić je w wazonach i wykorzystać do dekoracji wnętrza domu. Jeśli jednak chcemy dłużej cieszyć się zmysłowym aromatem i właściwościami lawendy, warto ją ususzyć. Jest to bardzo proste, wystarczy ciasno związać zebrane pędy gumkami lub sznurkiem, a następnie powiesić je kwiatostanami w dół. Po około siedmiu dniach lawenda będzie już sucha. Z takich kwiatów możemy następnie przygotować doskonałą nalewkę.

Prosty przepis na nalewkę z lawendy

Lawenda ma szerokie zastosowanie w kuchni. To jadalna roślina, która idealnie sprawdza się w deserach i sałatkach, a także koktajlach. Z lawendy możemy również przygotować domowej roboty nalewkę. Do jej zrobienia potrzebujemy:

10 łyżek suszonej lawendy,

litr wódki 40%

2 cytryny,

pomarańczę,

goździki

plasterek imbiru,

miód

Na dnie słoika układamy obrane ze skórki i pocięte cytrusy. Następnie lekko je zgniatamy, tak aby puściły sok. Do słoika wsypujemy kwiaty lawendy, goździki, a następnie dodajemy plasterek imbiru. Całość zalewamy alkoholem, a słój szczelnie zakręcamy i odstawiamy w ciemne miejsce na dwa tygodnie. Po upływie tego czasu, do naszej nalewki możemy dodać miód. Taką miksturę pozostawiamy jeszcze na tydzień.

Następnie możemy przygotować ją do leżakowania. Płyn należy najpierw przefiltrować, przelewając go przez gazę. Następnie przelewamy go do butelek i odstawić do leżakowania. Aby nalewka wyglądała efektownie, warto dodać do niej kilka całych gałązek lawendy dla ozdoby.