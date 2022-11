Spis treści: 01 Mycie roślin doniczkowych pod prysznicem: Tak pozbędziesz się kurzu

02 Mycie roślin doniczkowych pod prysznicem: Nawilżenie rośliny

03 Jakie rośliny można myć pod prysznicem?

04 Jakie rośliny nie tolerują polewania wodą?

05 Jak myć rośliny pod prysznicem?

Mycie roślin doniczkowych pod prysznicem: Tak pozbędziesz się kurzu

Nawet jeżeli bardzo skrupulatnie przykładamy się do sprzątania mieszkania, kurz i tak będzie osadzał się na liściach roślin. Walka z nim jest trudna, szczególnie w przypadku roślin o licznych drobnych liściach. Przecieranie ich szmatką może być nużące i nie dawać dobrych efektów.

Warstwa kurzu osadzona na liściach jest nie tylko nieestetyczna. Utrudnia także roślinie przeprowadzanie niezbędnych dla jej życia procesów. Ogranicza dostęp do światła i powietrza. Przez grubą warstwę osadu trudniej jest roślinie pobierać dwutlenek węgla i wydzielać tlen, przez co nie spełnia ona tak dobrze ważnej funkcji oczyszczania powietrza. Kurz osadzony na roślinach szkodzi także domownikom. To doskonała pożywka dla roztoczy, dlatego jego usuwanie jest bardzo ważne w domach, gdzie mieszkają alergicy.

Reklama

Sprawdź też: Rośliny, które oczyszczają powietrze. Sposób na smog według NASA czy mit?

Mycie roślin doniczkowych pod prysznicem: Nawilżenie rośliny

Wiele zdobnych roślin doniczkowych pochodzi z tropikalnych lub subtropikalnych regionów świata. Lubią one wysoką wilgotność powietrza, a nawet ulewne deszcze. Tymczasem w sezonie grzewczym rośliny są narażone na gorące i suche powietrze, co źle odbija się na ich kondycji. Regularna kąpiel pod prysznicem podziała na rośliny orzeźwiająco jak letni deszcz, zapobiegnie zasychaniu końcówek liści i uzupełni podlewanie. Aby uzyskać optymalne nawilżenie ziemi, warto zatkać odpływ brodzika pod koniec polewania rośliny i pozostawić doniczkę z rośliną w zgromadzonej wodzie (wystarczy 1-2 cm głębokości) na 10-15 minut. W tym czasie gleba "pociągnie" dokładnie tyle wody, ile potrzeba do optymalnego nawilżenia. Następnie wyjmujemy doniczkę i ustawiamy na suchej podstawce.



Jakie rośliny można myć pod prysznicem?

Zdjęcie Fikus benjamina lubi kąpiel pod prysznicem / 123RF/PICSEL

Tu liczą się przede wszystkim dwie sprawy. Roślina powinna mieć takie gabaryty, żeby bez trudu można ją było przenieść pod prysznic. Ważne są także upodobania poszczególnych gatunków roślin - nie wszystkie tolerują polewanie liści wodą.

Rośliny, które lubią kąpiel pod prysznicem:

bluszcz,

fikus benjamina,

paprocie,

Cissus,

Scindapsus,

zielistka

Czytaj również: Co zrobić, gdy fikus gubi liście?



Jakie rośliny nie tolerują polewania wodą?

Zdjęcie Fiołki afrykańskie nie lubią moczenia liści / 123RF/PICSEL

Tak jak w przypadku innych zabiegów pielęgnacyjnych i tu warto brać pod uwagę indywidualne wymagania roślin. Niektórym woda wylewana wprost na liście i pędy, nawet podczas podlewania, szkodzi. Może powodować choroby, gnicie i pogorszenie kondycji rośliny.

Oto rośliny, które nie lubią moczenia liści:

trzykrotki

begonie

peperomie

fiołki afrykańskie

aeschynanthusy

hoje

storczyki

Zobacz: Pamiętaj o tym, kiedy storczyk przekwitnie. Inaczej nie puści kwiatów przez lata



Jak myć rośliny pod prysznicem?

Zdjęcie Jaką wodą myć rośliny? Powinna być letnia / archiwum prywatne

Rośliny wstawiamy do brodzika. Ziemię można zabezpieczyć folią, aby strumień wody jej nie wypłukał. Woda powinna być letnia, a strumień niezbyt silny - taki, aby nie uszkodził liści i pędów. Delikatnie polewamy roślinę wodą przez dwie do pięciu minut. Zabieg warto powtórzyć przynajmniej dwa razy w roku.