Spis treści: 01 Pielęgnacja storczyka po przekwitnięciu

02 Przycinanie pędów storczyka po przekwitnięciu

03 Regeneracja po przekwitnięciu storczyka

W okresie jesienno-zimowym storczyki mogą przejść w fazę spoczynku, która pozwoli im nabrać siły i zbudować zieloną masę, bez której nie powstaną nowe pędy kwiatowe. Zdarza się jednak, że storczyki mogą nie kwitnąć nawet przez około dwa lata. Okazuje się bowiem, że pielęgnacja storczyka po jego przekwitnięciu jest niezwykle ważna, aby roślina przeżyła i ponownie zakwitła. Co robić, gdy storczyk przekwitnie oraz jak zachęcić go do ponownego kwitnienia?

Pielęgnacja storczyka po przekwitnięciu

Pielęgnacja storczyka po przekwitnięciu powinna przebiegać dwuetapowo. Pierwszy etap polega na przycięciu pędu, na którym kwitła roślina, w drugim zaś chodzi o zapewnienie storczykowi okresu spoczynku, w którym zregeneruje się przed kolejnym kwitnieniem. Należy jednak pamiętać, że postępowanie z przekwitłym storczykiem różni się w zależności od tego, z jakim rodzajem storczyka mamy do czynienia.

Przycinanie pędów storczyka po przekwitnięciu

Zdjęcie Aby storczyki bujnie kwitły, konieczna jest odpowiednia pielęgnacja i wzbogacanie odżywkami. Pomocny będzie domowy nawóz z czosnkiem / 123RF/PICSEL

U storczyków, które nie tworzą ani pseudobulw, ani kłączy (przykładem jest storczyk Vanda, Doritis), po przekwitnięciu kwiatów i uschnięciu łodygi, pęd kwiatostanowy powinniśmy przyciąć jak najbliżej najwyższego liścia - nie będzie on bowiem kontynuował kwitnienia. Jeśli pozostawimy na roślinie zasychający pęd kwiatowy, wstrzyma on proces rozwoju młodych pędów. Ponadto storczyk, chcąc zregenerować zamierający organ, będzie stopniowo się osłabiać.

Wyjątkiem będzie jednak Phalaenopsis. Przedstawiciele tego rodzaju posiadają zdolność wtórnego kwitnienia na tym samym pędzie. Po przekwitnięciu i opadnięciu kwiatów storczyka możemy usunąć ogołocony pęd kwiatostanowy, przycinając go jak najbliżej najwyższego liścia, a następnie ograniczyć jego podlewanie i przenieść go w chłodniejsze miejsce, aby zregenerował siły przed kolejnym kwitnieniem.

Storczyki, które wytwarzają pseudobulwy lub kłącza (m.in. Oncidium, Cattleya, Cymbidium, Dendrobium, Zygopetalum, Paphiopedilum) nie kwitną już drugi raz z tej samej pseudobulwy. W tych przykładach pędy kwiatowe wyrastają wyłącznie z jednorocznych pseudobulw. Gdy po przekwitnięciu opadną już wszystkie kwiaty, a pęd kwiatostanowy zaschnie, należy go po prostu usunąć. Stare pseudobulwy nie są już aktywne, ale stanowią magazyn wody i pożywienia dla nowych przyrostowi dlatego ich usuwanie jest niekorzystne. Po 2-4 latach stare pseudobulwy zamierają i tracą atrakcyjny wygląd - dopiero wtedy należy je delikatnie oddzielić od rośliny i wyrzucić.

Regeneracja po przekwitnięciu storczyka

Po zakończeniu kwitnienia w okresie jesienno-zimowym storczyki potrzebują czasu na regenerację, czyli drugiego etapu ich pielęgnacji, jakim jest okres spoczynku. Pominięcie tego go jest bardzo dużym błędem, który skutkuje wstrzymaniem rozwoju młodych pędów kwiatowych. W sprzedaży kwitnące egzemplarze storczyków dostępne są przez cały rok, dlatego w warunkach domowych musimy wprowadzić je w okres spoczynku sztucznie, niezależnie od pory roku. Po zakończonym kwitnieniu powinniśmy więc zaprzestać nawożenia storczyka, ograniczyć jego podlewanie i zraszanie aż do momentu, w którym ziemia będzie całkowicie sucha. Następnie przenosimy storczyki do chłodnego (ok. 16-20 st. C) i nasłonecznionego pomieszczeniu na około trzy-cztery miesiące. Gdy rośliny zaczną wypuszczać młode pędy i korzenie, wówczas wracamy do pielęgnacji, którą stosowaliśmy wcześniej. Znów zaczynamy je nawozić i podlewać, wcześniej przenosząc do cieplejszego i ciemniejszego miejsca.

