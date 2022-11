Spis treści: 01 Fikus benjamina: Dlaczego warto go mieć?

02 Dlaczego liście fikusa benjamina opadają?

03 Co zrobić, gdy fikus gubi liście?

Fikus benjamina: Dlaczego warto go mieć?

Fikus benjamina nazywany jest również figowcem. To wyjątkowo piękna i stosunkowo prosta w uprawie roślina. Fikusy są modne i zjawiskowo prezentują się we wnętrzach, dlatego właśnie wiele osób ozdabia nimi pomieszczenia - zarówno w domach, jak i w mieszkaniach.

Jak wygląda fikus benjamina? To roślina, która zazwyczaj dorasta do około dwóch metrów wysokości. Charakteryzuje się niewielkimi (od 5 do 10 centymetrów), spiczastymi liśćmi ciemnozielonego koloru osadzonymi na średniej grubości, zdrewniałej łodydze.

Dlaczego warto mieć w domu tę roślinę? Fikus benjamina poprawia jakość powietrza, skutecznie usuwając z niego takie toksyny jak formaldehyd, benzen i trichloroetylen. Warto ulokować figowca w sypialni lub biurze - tam gdzie w ciągu dnia spędzamy dużo czasu.

Dlaczego liście fikusa benjamina opadają?

Fikus benjamina to roślina stosunkowo łatwa w codziennej uprawie. Świetnie radzi sobie w temperaturze pokojowej. Lubi średnio nasłonecznione miejsca. Latem i wiosną, a więc w okresie intensywnego wzrostu, należy podlewać go, gdy wierzchnia warstwa gleby jest nieco przeschnięta. Zbyt częste podlewanie rośliny może spowodować, że jej liście będą żółkły. Należy pamiętać również o tym, by regularnie zraszać liście figowca, jednocześnie usuwając z nich zalegający kurz. Dzięki temu światło słoneczne z łatwością do nich dotrze.

Problemy z fikusem benjamina pojawiają się zazwyczaj późną jesienią i zimą. Wówczas roślina zaczyna tracić ozdobne liście. Należy zaznaczyć, że opadanie liści u figowców jest naturalnym procesem. Roślina w ten sposób reaguje na zmianę warunków w pomieszczeniu - zmniejszoną ilość dziennego światła, nadmierną suchość powietrza wynikającą z ogrzewania. Jeśli jednak fikus benjamina gubi liście nagminnie, możemy zastosować środki zaradcze. Jakie?

Co zrobić, gdy fikus gubi liście?

Jeśli fikus benjamina jesienią lub zimą nadmiernie gubi liście, to znak, że należy nieco zmienić sposoby pielęgnacji rośliny. Wiele osób, chcąc ratować "zielonego podopiecznego", sięga wówczas po nawozy. To duży błąd, ponieważ w okresie spoczynku powinniśmy powstrzymać się od nawożenia.

Jak zatem należy zareagować? W pierwszej kolejności należy ograniczyć podlewanie rośliny. Jeśli fikus benjamina stoi nieopodal kaloryfera, dobrze jest odsunąć go w odległy kąt. Warto również systematycznie, częściej niż zwykle, zraszać liście figowca i - w miarę możliwości - utrzymywać niezbyt wysoką temperaturę w pomieszczeniu.

Figowce nie lubią przeciągów. Opadanie liści jesienią i zimą u tych roślin często spowodowane jest tym, że stoją w nieodpowiednim miejscu. Fikusa benjamina nigdy nie należy ustawiać w pobliżu drzwi wejściowych.

