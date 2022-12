Zawieś to przy drzwiach. Ten trik pomoże zaoszczędzić na ogrzewaniu

Porady

W dobie szalejącej inflacji i stale rosnących kosztów codziennego życia szukamy oszczędności, gdzie tylko się da. Rekordowe kwoty na rachunkach za ogrzewanie zmuszają nas do szukania sposobów na to, by nie wydawać wszystkiego na opłaty, jednocześnie nie siedząc w zimnych domach. Pewna TikTokerka podzieliła się swoim trikiem, dzięki któremu ogranicza utratę ciepła w pomieszczeniach.

Zdjęcie Internautka podzieliła się ciekawym sposobem na zaoszczędzenie na ogrzewaniu / 123RF/PICSEL