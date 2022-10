To może być jedna z najcięższych zim w życiu większości z nas. Rosnące koszty energii i ogrzewania napawają niepokojem i sprawiają, że coraz więcej osób stara się dobrze do niej przygotować. Oszczędzanie energii i skręcanie kaloryferów to oczywiście podstawa, ale jedna z TikTokerek postanowiła podzielić się z obserwatorami dodatkowymi trikami, które pozwolą przetrwać nawet ciężką zimę i nie zbankrutować.

TikTokerka Klaire De Lys z Wielkiej Brytanii publikowała w sieci zaskakujące wideo. Kobieta przyznała, że przez cztery lata żyła w mieszkaniu bez ogrzewania i uważa, że nie jest to żaden wyczyn. Jak tego dokonała?

TikTokerka radzi, jak nie zmarznąć zimą. Wystarczą dwa proste triki!

Klaire zamieściła na TikToku filmik, w którym radzi, jak ogrzać się nocą w bardzo zimnym mieszkaniu. Jej pierwszym sposobem na utrzymanie ciepła jest... zasypianie z butelką wypełnioną gorącą wodą. Przy zastosowaniu tej metody, należy jednak być ostrożnym i nie przykładać rozgrzanego tworzywa bezpośrednio do skóry.

Klaire i na to ma prosty sposób - owija butelkę kawałkiem naturalnego materiału np. bawełną.

TikTok

TikTokerka od kilku lat śpi także pod kołdrą, która jest zdecydowanie większa, niż jej łóżko!

- Jeśli masz pojedyncze łóżko, koniecznie kup kołdrę dla dwóch osób. Wtedy będziesz mieć jej więcej i lepiej się nią owiniesz. Możesz też okryć się wełnianym kocem

- radzi.

Faktycznie, wełna świetnie izoluje ciepło i pomaga utrzymać je w ciele. Podobnie działają koce czy odzież z polaru - ma on właściwości odpychające nadmiar wody, izolacyjne oraz wspomagające wymianę powietrza.

W tym miejscu warto dodać, że choć w ostatnich latach przyzwyczailiśmy się do ciepłych zim i nie musieliśmy oszczędzać energii, to optymalna temperatura do snu powinna mieścić się w przedziale 16-19 stopni Celsjusza. Wyjątkiem są osoby starsze, które powinny spać w temperaturze 20 stopni. Skręcanie kaloryferów ma więc dobry wpływ nie tylko na nasze portfele, ale także zdrowie!

