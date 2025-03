Zbliża się kluczowy termin na sadzenie. Jeśli przegapisz: nici z plonów

Kiedy sadzić czosnek ? Istnieją dwie pory wysiewu: jesienna i wiosenna. W trakcie pierwszej sięgamy po odmianę ozimą, natomiast w drugiej po jarą. Czym się one różnią? Oprócz terminu siewu, druga z odmian nie tworzy kwiatostanów. Kiedy należy zasadzić czosnek w ogrodzie ? Jeśli nie zrobiliśmy tego jesienią, to maj i kwiecień są do tego idealne. Najlepiej sprawdzą się dwie odmiany: jarus i jankiel .

Wybraliśmy miejsce do sadzenia czosnku w ogrodzie? Trzeba umieścić go w ziemi. Ale zanim do tego przystąpimy, należy dobrze się przyjrzeć ząbkom:ż musi być pozbawiony skaz i zalążków chorób. Jeśli mamy do dyspozycji całą główkę czosnku, to należy ją podzielić na ząbki dopiero bezpośrednio przed sadzeniem. Wsadzamy czosnek piętką do ziemi w odstępach co 15 cm i na głębokości nie głębszej niż pięć cm. Gdy zasadziliśmy już czosnek, to glebę należy dobrze ugnieść, co sprzyja przyjęciu się naszych warzyw.