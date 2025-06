Tego jedzenia unikaj jak ognia. Może przyspieszać parkinsona

Wiele się mówi na temat wpływu żywności na zdrowie. Wiadomo, że dieta bogata w tłuszcze i cukry przyczynia się do otyłości, miażdżycy, nadciśnienia, cukrzycy czy zaburzeń hormonalnych. Wyniki badań przedstawione w czasopiśmie "Neurology" zachęcają, by spojrzeć na to z jeszcze innej perspektywy. Okazuje się, że największym wrogiem mózgu jest żywność wysokoprzetworzona. Jej częste spożywanie może przyczyniać się do wcześniejszego pojawienia się objawów choroby Parkinsona.