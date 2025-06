Nawodnienie i poprawa trawienia. Woda z cytryną

To najprostszy i jednocześnie jeden z najzdrowszych napojów. Woda z dodatkiem świeżo wyciśniętego soku z cytryny wspiera trawienie, delikatnie odkwasza organizm i dostarcza witaminy C, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.

Seniorzy często nie odczuwają pragnienia tak wyraźnie, jak młodsze osoby. Regularne picie wody z cytryną pomaga uniknąć odwodnienia, które może prowadzić do spadku energii, zawrotów głowy czy problemów z koncentracją. Dodatek cytryny, która jest źródłem flawonoidów (przeciwutleniaczy), pomaga zmniejszać ryzyko nowotworów, chorób neurodegeneracyjnych i chorób układu krążenia.

Jak pić? Najlepiej rano, na czczo - pół szklanki letniej wody z sokiem z połowy cytryny.

Zielona herbata - antyoksydanty i wsparcie mózgu

Zielona herbata to napój pełen antyoksydantów, zwłaszcza katechin, które neutralizują wolne rodniki i chronią komórki przed starzeniem. Badania pokazują, że osoby regularnie pijące zieloną herbatę rzadziej chorują na nadciśnienie i demencję.

U seniorów procesy starzenia zachodzą intensywniej - dlatego napoje bogate w przeciwutleniacze są tak cenne. Zielona herbata wspiera również metabolizm, co może być pomocne przy utrzymywaniu prawidłowej masy ciała i poziomu cukru we krwi.

Jak pić? Wystarczą 1-2 filiżanki dziennie, najlepiej między posiłkami. Lepiej też unikać picia jej wieczorem, ponieważ zawiera niewielką ilość kofeiny.

Zielona herbata to skarbnica przeciwutleniaczy 123RF/PICSEL

Tania mikstura dla jelit i serca. Napój z mielonego siemienia lnianego

Napój z mielonego siemienia lnianego to naturalne wsparcie układu pokarmowego. Zawiera błonnik, lignany i kwasy omega-3, które wspomagają pracę jelit, regulują poziom cholesterolu i wspierają serce.

U osób starszych częstym problemem są zaparcia i spowolniona perystaltyka jelit. Siemię lniane w postaci "kisielu" działa jak łagodny środek osłonowy i poprawia komfort trawienny. Co więcej, zawarte w nim tłuszcze nienasycone mają korzystny wpływ na układ krążenia.

Jak pić? 1 łyżkę zmielonego siemienia zalać 3/4 szklanki gorącej wody, odstawić na 15 minut. Pić raz dziennie, najlepiej rano lub wieczorem.

Sok z aronii - dla naczyń krwionośnych i wzroku

Aronia często nazywana jest antidotum na choroby cywilizacyjne takie jak nadciśnienie, miażdżycę, nowotwory i schorzenia oczu. Regularne picie soku z aronii wspiera elastyczność naczyń krwionośnych, działa przeciwzapalnie i korzystnie wpływa na wzrok. Aronię możemy stosować również w profilaktyce chorób neurodegeneracyjnych oraz jako remedium na problemy z pamięcią czy koncentracją.

Seniorzy, którzy są bardziej narażeni na choroby układu krążenia - miażdżycę, nadciśnienie czy żylaki powinni włączyć sok z aronii do codziennego menu. Jego regularne picie może pomóc w profilaktyce i łagodzeniu objawów tych schorzeń. Co ważne, aronia może też opóźniać procesy zwyrodnieniowe w siatkówce oka.

Jak pić? Codziennie 30-50 ml nierozcieńczonego soku (lub z wodą), najlepiej po śniadaniu.

Sok z owoców aronii chroni przed chorobami układu krążenia 123RF/PICSEL

Napój z kurkumą i miodem - naturalna osłona przeciwzapalna

Złote mleko - czyli napój z mleka roślinnego, kurkumy, miodu i odrobiny pieprzu - to popularny ajurwedyjski napój stosowany w przypadku m.in. przeziębienia i innych sezonowych infekcji. Wykazuje on również silne działanie przeciwzapalne, a to z uwagi na kurkuminę, substancję aktywną, która wspiera odporność i łagodzi bóle stawów, reguluje pracę narządów trawiennych, łagodzi dolegliwości związane z niestrawnością, bólami żołądkowymi, a także pomaga w regeneracji wątroby.

W starszym wieku częściej pojawiają się stany zapalne w organizmie - zapalenie stawów, problemy z kręgosłupem, warto sięgać po złote mleko. Taka mieszanka kurkumy i miodu znakomicie rozgrzewa, wspomaga odporność, a poza tym poprawia trawienie, uspokaja, odpręża i ułatwia zasypianie.

Jak pić? Podgrzać szklankę mleka (roślinnego lub krowiego), dodać 1/2 łyżeczki kurkumy, szczyptę pieprzu i 1 łyżeczkę miodu. Pić ciepły napój przed snem, 2-3 razy w tygodniu.

Imbirowy napój na poprawę trawienia Interia DIY Interia DIY