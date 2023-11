Spis treści: 01 Jogurt grecki: Skąd nazwa?

Czym charakteryzuje się jogurt grecki? Ma gęstą, kremową konsystencję i charakteryzuje się specyficznym, cierpkim smakiem. W odniesieniu do swojego typowego odpowiednika ma nieco więcej kalorii, za to znaleźć w nim można więcej tłuszczu i białka, co związane jest z procesem produkcji. Jak powstaje jogurt grecki? Do mleka dodaje się kultury bakterii, które powodują fermentację. Jednak po zakończonym procesie z jogurtu odsącza się serwatkę, co wpływa na właściwości tego produktu. Z tego też względu jogurt grecki jest nazywany także jogurtem przecedzanym.

W sklepach jednak częściej można spotkać się z nazwą "jogurt typu greckiego". Związane może być to co najmniej z dwoma powodami: albo z nieco odmiennymi sposobami produkcji, albo zastrzeżeniem, że produkt nie był produkowany w Grecji, by nie wprowadzać konsumentów w błąd. Niezależnie od niuansów, jogurt grecki powinien gościć w naszej diecie jak najczęściej: oto powody.

Co można znaleźć w jogurcie greckim?

Oczywiście, jogurt grecki jest nie tylko źródłem tłuszczów oraz białka, ale są obecne w nim witaminy z grupy B, a szczególnie B2 oraz B12. Pierwsza z nich wpływa na gospodarkę energetyczną organizmu oraz korzystnie działa na wzrok. Druga z nich reguluje procesy powstawania czerwonych krwinek. Co więcej, jogurt grecki to także źródło kwasu foliowego, a on jest niezbędny dla poprawnego działania układu nerwowego.

Wiadomo, że jogurt grecki to źródło wapnia, ale nie tylko, bo znajdują się w nim jeszcze inne, dobroczynne dla organizmu substancje: jakie?

Selen - pierwiastek ten wpływa na prawidłowe działanie tarczycy, ale także wspiera kondycję serca i odporność.

Fosfor - z kolei on wspiera mineralizację kości i zębów.

Ulga dla jelit: Zasługa jogurtu greckiego

Fermentowane produkty mleczne, do których zalicza się jogurt grecki, są źródłem bakterii probiotycznych. To właśnie one wspierają pracę jelit: nie tylko odpowiedzialne są za prawidłowe przeprowadzanie procesów trawienia, ale także wspierają odporność, co jest nieocenione w sezonie wzmożonych infekcji. Warto także przypomnieć o zasłudze białka, które również jest obecne w jogurcie greckim. Ono nie tylko jest ważnym surowcem energetycznym organizmu, ale także budulcem tkanek oraz katalizatorem wielu cennych procesów. Warto wiedzieć, że jogurt grecki ma około 100 kcal i jest bardzo sycący, dlatego może być świetnym produktem na pierwsze lub drugie śniadanie. Co więcej, ma niski indeks glikemiczny (IG: 12), czyli jest pomocny dla diabetyków oraz osób, którym zależy na szczupłej sylwetce.

Jak jeść jogurt grecki?

Jak jeść jogurt grecki? Oczywiście, można wprost z pudełeczka wtedy, kiedy mamy napady silnego głodu. Niemniej jednak jogurt może być podstawą śniadania, a jego wartości podbite zostaną np. owocami lub płatkami owsianymi, które dostarczą organizmowi błonnika. Jogurt grecki wspaniale nadaje się również do sałatek i surówek, można z powodzeniem zastąpić nim majonez, który zwiększa kaloryczność potraw.

Z racji tego, że serwatka jest usuwana w trakcie produkcji, to w jogurcie greckim może być obecna laktoza. Dlatego osoby, które są na nią uczulone albo borykają się z jej nietolerancją, muszę rozważnie podchodzić do tego rodzaju nabiału.

