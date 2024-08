Który program w pralce zużywa najwięcej prądu i wody?

To już standard, że producenci oferują nam pralki, które mają wiele funkcji, często doskonale dopasowanych do naszych potrzeb. Okazuje się, że nie wszystkie są korzystne dla naszego domowego budżetu. Zasada jest prosta — im więcej obrotów oraz im wyższa temperatura, tym większy pobór prądu.

Największy problem dla budżetu domowego może stanowić pranie ręczników oraz pościeli. Dla zachowania czystości, konieczne jest użycie wysokiej temperatury do ich prania.

Zaskoczeniem może być to, że jednym z najmniej opłacalnych programów w pralce jest ten przeznaczony do delikatnych tkanin. To on zużywa najwięcej wody. Naukowcy z uniwersytetu w Newcastle wykazali, że wynika to z rodzaju tkanin, które go wymagają. Poliester, nylon, len czy muślin to tkaniny, które wymagają niższych temperatur, aby zminimalizować ryzyko ich zniszczenia. Podczas jednego prania do wody może uwalniać się nawet 1,4 mln mikrowłókien — aż o 600 tys. więcej, niż podczas programu do prania bawełny. Zużycie dużej ilości wody wynika z chronienia ubrań przed zniszczeniem. Utracona ilość włókien sugeruje jednak, że tryb nie działa zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Jaki tryb prania jest najbardziej oszczędny? Który oszczędza najwięcej wody?

Istnieje wiele mitów na temat trybu ECO w pralce. Według producentów jest to jednak najbardziej oszczędny tryb. Program ten zużywa o 38 proc. mniej wody oraz średnio ok. 33 proc. mniej energii niż popularny tryb bawełna. Główną zasługą jest to, że pierze on ubrania w niższej temperaturze. Przez brak konieczności podgrzewania wody do wysokich temperatur, zużywa mniej energii. Jest on efektywny przez to, że trwa dłużej niż szybkie tryby, które intensywnie doprowadzają wodę do wysokich temperatur. Dłuższe pranie nie przekłada się jednak na ilość zużytej wody — tryb ten redukuje jej ilość.

Na jakim programie najlepiej prać ubrania?

Oszczędne pranie tylko na tym trybie. Rachunki szybko spadną

Jeśli chcemy, aby pranie było jak najbardziej oszczędne, musimy pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na nasze potrzeby. Pranie powinno być efektywne, a ubrania po nim czyste. Złe dobranie programu może oznaczać, że trzeba będzie je powtarzać, co może sprawić, że nawet najbardziej oszczędny program nie będzie oznaczał mniejszych rachunków za prąd czy wodę.

Warto prać w jak najniższej temperaturze. Dzięki temu pralka będzie pobierała mniej prądu. Co więcej, warto odpuścić pranie wstępne — ten tryb może zwiększyć cenę całego prania nawet o 20 proc.

Należy zwrócić uwagę również na to, ile rzeczy wrzucamy do pralki. Bęben nie powinien być przeładowany, ponieważ ubrania mogą się nie doprać. Z drugiej strony należy wrzucić do urządzenia maksymalną ilość ubrań, aby uchronić się przed marnotrawstwem.

Często większy wpływ na oszczędność nie ma program, a stan naszej pralki. Odpowiedni stan filtra oraz odkamienianie pralki to zabiegi kluczowe dla naszych oszczędności. Osad z kamienia na grzałce może sprawić, że podgrzewanie wody będzie utrudnione, a urządzenie będzie pobierać więcej prądu. Co więcej, dbanie o pralkę może uchronić przed usterkami, tym samym przed dodatkowymi niespodziewanymi kosztami.

