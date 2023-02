Magiczna gąbka to nie tylko określenie używane w przenośni. Ten konkretny typ zmywaka rzeczywiście znajdziemy pod tą właśnie nazwą, którą zawdzięcza swoim szczególnym właściwościom ułatwiającym zarówno codzienne sprzątanie, jak i czyszczenie najbardziej uporczywych zanieczyszczeń.

Zobacz również: 15 trików, które ułatwią domowe porządki

Magiczna gąbka: Tania, skuteczna i łatwo dostępna

Magiczną gąbkę dostaniemy niemal w każdej drogerii, dyskoncie i markecie. Jej porowata struktura doskonale sprawdza się w czyszczeniu różnych powierzchni z rozmaitych plam.

Reklama

Zaletą magicznej gąbki jest nie tylko skuteczność, ale również cena. Pojedynczą magiczną gąbkę można kupić za mniej niż 1 zł, jednak najbardziej opłaca się kupować je w wielopakach. 100 sztuk dostaniemy nawet za 15 zł.

Wbrew nazwie, to akcesorium nie jest w istocie gąbką, a pianką melaminową. Jest to lekki materiał, który od dawna wykorzystuje się np. do wyciszania pomieszczeń czy ocieplania ścian. Magiczna gąbka to po prostu jej pocięte fragmenty. Struktura magicznej gąbki przypomina zbity, drobny proszek o lekko chropowatej powierzchni. Jego działanie jest podobne do gumki do ścierania lub papieru ściernego. Magiczna gąbka zaszkodzić tylko w przypadku jej spożycia, dlatego też nie zaleca się używania magicznej gąbki do czyszczenia zabrudzonych naczyń.

Jak korzystać z magicznej gąbki?

Zdjęcie Jak działa magiczna gąbka? / 123RF/PICSEL

Magiczna gąbka, aby poradzić sobie z zabrudzeniami, nie potrzebuje dodatkowych środków czystości - dla uzyskania oczekiwanego efektu wystarczy jedynie niewielka ilość wody. Należy ją delikatnie zamoczyć, a następnie lekko pocierać nią zabrudzoną powierzchnię. W czasie używania gąbka magiczna ściera się.

Sprawdzi się w wielu "kryzysowych" sytuacjach porządkowych: zmywa ślady po flamastrach na ścianach, brud po gotowaniu, zacieki, plamy z płytek, paneli i plastikowych elementów, a nawet rysy np. po przenoszeniu mebli, jest doskonała również przy trudnej czynności, jaką jest czyszczenie fug.

Zobacz również: 8 sposobów jak szybciej sprzątać