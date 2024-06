Przyprawa doskonale pasuje do zup, dań makaronowych albo kultowej włoskiej pizzy. Nietrudno znaleźć ją w sklepach, dlatego podejrzewamy, że zapas znajduje się w większości domów. Oregano ma lekko korzenny i cierpki smak oraz wyrazisty aromat . Nadaje interesujący charakter nawet mdłym potrawom, więc staje się kołem ratunkowym dla niejednego kucharza.

Warto wiedzieć, że dawne, średniowieczne wierzenia widziały w oregano sposób na ochronę domu przed złymi mocami. Z kolei w starożytnym Egipcie gałązki oregano wplatano do wieńców podczas obrządków ku czci dawnych bóstw.

Co w oregano piszczy?

Przyprawa bywa nazywana także dzikim majerankiem. Smak i aromat to jedno, ale oregano to skarbnica cennych dla zdrowia składników. W drobnych, zielonych listkach zawiera witaminy A, C, E i K, a także minerały takie jak żelazo, magnez, wapń i mangan.