Co przyniesie poniedziałek, 22 września? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana

Karta 7 Kielichów

W życiu prywatnym ćwicz współpracę z grupą, godzenie ze sobą różnych poglądów i temperamentów. Rodzinne zebrania nie muszą kończyć się awanturą. Wybieranie wspólnego tematu do rozmów to intrygujące wyzwanie. Unikaj niepoprawnych marzycieli, którzy dużo mówią, mało robią. W finansach nie daj się rozproszyć, staraj się za wszelką cenę ukończyć projekt.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka

Karta Siła

W relacjach prywatnych możesz zyskać wielką siłę i odwagę, by bronić słabszych oraz generalnie wszystkich tych, na których Ci zależy. Moc objawia się w pełni, kiedy ma dobry powód, szlachetny cel. Nie pozwól, by dobroć była fałszywie poczytywana za słabość. Ostrzegawcze warknięcie może tutaj pomóc. W finansach swoje plany musisz realizować teraz delikatnie.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt

Karta As Mieczy

W miłości na odwagę składa się asertywność, ale też poświęcenie i zdolność przebaczania. Należy odcinać prawdę od fałszu, a jednocześnie bez uprzedzeń oceniać, czy warto dać innym drugą szansę, jaki mają potencjał poprawy, uczynienia dobra. Nie podejmuj nieprzemyślanych kroków. W finansach możesz podjąć niepopularną decyzję i niewzruszenie się jej trzymać.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka

Karta 5 Mieczy

W życiu osobistym możesz zderzyć się teraz z czyimiś oczekiwaniami, a przy tym wywalczyć sobie większą niezależność. Nie będzie to jednak łatwa potyczka. Po drugiej stronie szerzy się plotka, emocjonalne oskarżenia. Bliskie otoczenie może ulec manipulacji. Upewnij się, że wiesz, o co zabiegasz. W finansach pamiętaj, że przeciwnik czy rywal łatwo zamienia się we wroga.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa

Karta Kapłanka

W życiu prywatnym trzeba będzie dochować tajemnicy lub całkiem unikać angażowania się w sprawy, które mogłyby ograniczyć twoją swobodę. Staraj się zachować neutralność pomiędzy dwiema zwaśnionymi stronami, a najlepiej dać delikatnie do zrozumienia, że tamta część ich egzystencji cię nie interesuje. W finansach możesz po cichu wykonać za kogoś pracę.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny

Karta 8 Denarów

W życiu osobistym możesz mieć kogoś na widoku, ale tak naprawdę wiedziecie odrębne egzystencje. Jeśli chcesz poczuć autentyczną bliskość, potrzebne będą wspólne cele i coś, co sprawia Wam autentyczną radość. Nie zaniedbuj też znaczenia rytuałów ani zdrowej rutyny. Daje poczucie bezpieczeństwa. W finansach możliwe będzie stabilne zatrudnienie, przypływ gotówki.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi

Karta Świat

W relacjach prywatnych warto docenić różnice między ludźmi i pracować nad ich harmonijnym połączeniem. Rodzina "patchworkowa" może jak najbardziej się dogadać. Będzie to jednak wymagało cierpliwości, a także… zdolności odcięcia się od złych emocji oraz podżegaczy. W finansach doceń czyjąś nietypowość, nowatorskie spojrzenie na problemy.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona

Karta Kapłanka

W życiu prywatnym możesz mieć kontakt z prawdziwie mądrą kobietą. Jej przenikliwość polega nie tylko na tym, co mówi, ale przede wszystkim, czego NIE mówi. Nie zawsze jesteśmy gotowi do przyjęcia prawdy lub choćby szczerej opinii. Staraj się, by twoje słowa nie raniły, nie wprawiały w popłoch. W finansach możesz zarobić na zainteresowani duchowością lub ezoteryką.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca

Karta Kapłan

W życiu prywatnym ktoś może poprosić cię o radę lub choćby o użyczenie miejsca do negocjacji. Warto na to przystać, o ile potrafisz zachować życzliwość i neutralność. W sprawy innych nie angażuj się osobiście. Swoją wolę najlepiej objawiać teraz przez pośredników albo nie twarzą w twarz. W finansach możesz związać się z placówką oświatową lub lecznicą, szpitalem.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca

Karta Śmierć

W życiu prywatnym trzeba będzie odciąć się od przeszłości oraz przyjąć nagłe decyzje, na które nie masz wpływu. Nie wszystko da się przewidzieć, nie od wszystkiego możemy się obronić. O naszej sile świadczy zdolność ponownego wzrastania, nawet gdy przeżyliśmy kryzys. Poradzisz sobie! W finansach możesz poczuć ulgę w wyniku trudnej początkowo decyzji.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika

Karta Diabeł

W życiu osobistym możesz mieć do czynienia z materialistami. Niektórzy ludzie uciekają od trudnych emocji w kupowanie rzeczy, kompulsywne czynności, jak np. hazard i substancje zmieniające świadomość. Nie jest to życie, które da się prowadzić dzień w dzień. Twoje ciało jest świątynią. Dbaj o nie. W finansach widać propozycję lukratywną, ale i nieuczciwą.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

Karta Królowa Mieczy

W życiu osobistym możesz ocalić to, co zdaje się rozpadać, ale ceną okaże się stres, poświęcenie, pójście na kompromis. W twojej rodzinie może funkcjonować ktoś, kto trzyma ludzi ze sobą i motywuje ich do kontaktów. Jeśli tej osoby zabraknie, układ znacząco osłabnie. W finansach odrobina podejrzliwości nikomu nie zaszkodzi. Nie daj się wodzić za nos.

