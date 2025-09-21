Jak poznać, że kuny są w domu?

Kuna jest ssakiem z rodziny łasicowatych, która żyje w pobliżu ludzkich siedlisk. Co prawda, trudno ją czasem złapać na gorącym uczynku, kiedy się u nas zadomowi, ale jej działania są widzialne i słyszalne. Kuny mogą mieć nawet pół metra długości, ale są zwinnymi i sprytnymi zwierzętami, które wspinają się po przeszkodach oraz wślizgują się przez zakamarki. Kuny mogą zamieszkać na "dziko" w naszych domach z różnych powodów. Zazwyczaj jest im po prostu wygodnie, ponieważ strychy, szopy, piwnice to dla nich ciepłe lokum pełne pożywienia.

Jak rozpoznać, że mamy kuny w domu? Przede wszystkim ich obecność zdradza nieprzyjemny zapach moczu, a także obecność odchodów. Ponadto w miejscach, gdzie kuny bytują, można znaleźć przegryzione kable, wygryzione dziury oraz poniszczone sprzęty. Kuny mogą zostawiać także resztki pożywienia przywleczone z zewnątrz albo znalezione w domu.

Choć kuny zazwyczaj chowają się przed ludźmi i nie da się ich dostrzec, to często można je usłyszeć. Nocnym harcom towarzyszą tupania, skoki oraz piski, które są bardzo charakterystyczne dla kun.

Jak pozbyć się kun z domu?

Kuny mogą wyrządzić wiele niebezpiecznych szkód - np. przegryźć przewody samochodowe. Jeśli podejrzewasz, że się u ciebie zasiedliły, działaj natychmiast 123RF/PICSEL

Istnieje wiele sposobów na to, aby pozbyć się kun, ale skupmy się nad tymi humanitarnymi. Warto wiedzieć, że złośliwe ssaki mają bardzo wyczulony węch, więc tę zależność można przekuć w sukces. Jeśli w jakimś pomieszczeniu są kuny, to można tam rozłożyć sierść psa, zawieszki toaletowe lub naftalinę. Z innych zapachów, które kuny uważają za drażniące, można sięgnąć po olejki eteryczne: lawendowe, eukaliptusowe, rozmarynowe, cytrusowe lub miętowe, a także przyprawy - cynamon i pieprz.

Zanim jednak sięgniemy po aromaterapię dla kun, warto wiedzieć, żeby nie dotykać ich gołymi rękami. Jeśli wyczują na nich nasz zapach, nie będzie dla nich odstraszający. Dlatego zawieszki, sierść czy kominki z olejkami eterycznymi powinny być ustawiane w rękawiczkach.

Jak jeszcze można pozbyć się kun? Z pomocą mogą przyjść preparaty dostępne w sklepach ogrodniczych albo marketach budowlanych. Inni zaś proponują odstraszacze dźwiękowe lub pułapki żywołowne.

Jedno jest pewne: jeśli dotyczy nas problem kun w domu, nie warto ograniczać się wyłącznie do jednej metody, ale trzeba sięgnąć po kilka sposobów pozbycia się kun.

Jak zapobiegać kunom w domu?

Czy istnieją sprawdzone sposoby na pozbycie się kuny z domu? 123RF/PICSEL

Jeśli kuny choć raz zawitały do naszego domu, to możemy mieć pewność, że kiedyś mogą powtórzyć próbę wtargnięcia i zakłócenia miru domowego. Dlatego nasz dom lepiej zabezpieczyć przed kunami w przyszłości. Przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy nie istnieją jakieś szczeliny albo ubytki w elewacji, które mogą być zaproszeniem dla tych ssaków. Ponadto warto pamiętać o okienkach piwnicznych czy strychu, które trzeba po prostu zamykać. Kuny mogą również wspinać się po rynnach, więc jeśli jest taka możliwość można ich wylot zabezpieczyć np. drobną siatką.

