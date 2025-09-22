Spis treści: Pochodzenie i znaczenie imienia Daniel Popularność imienia Daniel w Polsce Kiedy Daniel obchodzi imieniny? Daniel - zdrobnienia imienia Numerologia i cechy osób o imieniu Daniel Znane osoby o imieniu Daniel Daniel - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Daniel

Imię Daniel pochodzi z języka hebrajskiego. Wywodzi się od biblijnego proroka i oznacza moim sędzią jest Bóg.

Popularność imienia Daniel w Polsce

Imię Daniel nie traci w Polsce na popularności, ale jego użycie również nie wzrasta gwałtownie. Od lat utrzymuje się na tym samym poziomie. W 2023 roku w Polsce urodziło się 630 chłopców o imieniu Daniel. Najwięcej z nich w województwie mazowieckim.

Kiedy Daniel obchodzi imieniny?

Daniel może obchodzić swoje imieniny w jednym z wybranych dni w roku: 3 stycznia, 23 stycznia, 16 lutego, 10 kwietnia, 10 lipca, 15 lipca, 21 lipca, 10 października, 13 października, 10 grudnia, lub 11 grudnia.

Daniel - zdrobnienia imienia

Jak inaczej można mówić do mężczyzny o imieniu Daniel? Do najpopularniejszych zdrobnień należą:

Danielek,

Dan,

Dancio,

Dandi,

Danio,

Danuś,

Dany.

Szukasz znaczenia swojego imienia? Sprawdź w imienniku

Wszystko o znakach zodiaku 123RF/PICSEL

Numerologia i cechy osób o imieniu Daniel

Daniel to mężczyzna niezwykle towarzyski. Nie lubi spędzać czasu samotnie, dlatego poszukuje miejsc gwarnych, w których czuje się pewnie. Z natury jest myślicielem, lubi obmyślać różne scenariusze. Cechuje go zaradność, inteligencja i przedsiębiorczość. Bywa perfekcjonistą. Ceni sobie ład, porządek i lojalność.

Daniel to numerologiczna dziewiątka. Co to oznacza? Wyróżnia się życiową mądrością i jest gotowy do poświęceń dla innych.

Znane osoby o imieniu Daniel

Zarówno w Polsce, jak i na świecie jest wielu znanych mężczyzn o imieniu Daniel. Wśród nich znaleźli się:

Daniel Radcliffe - angielski aktor,

Daniel Mróz - polski grafik i rysownik,

Daniel Olbrychski - polski aktor,

Daniel Zawadzki - polski aktor,

Daniel Chodowiecki - grafik i rysownik,

Daniel Craig - angielski aktor,

Daniel Pliński - polski siatkarz,

Daniel Defoe - angielski pisarz.

Daniel - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Kim w przyszłości może zostać mały Daniel? To mężczyzna, który często podejmuje się pracy w takich zawodach jak psycholog, psychiatra lub artysta. Lubi przyglądać się wnętrzu innych ludzi i sprawdzać, co kieruje ich zachowaniami.

Szczęśliwym kamieniem dla Daniela może być bawole oko. Sprzyjające mu kolory to lazur i fiolet.

Źródła:

1.https://pl.wikipedia.org/wiki/Daniel_(imi%C4%99)

2.https://dane.gov.pl/pl/dataset/219/resource/54099/table?page=1&per_page=20&q=Daniel&sort=

3.https://dane.gov.pl/pl/dataset/219/resource/54101/table?page=1&per_page=20&q=Daniel&sort=

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL