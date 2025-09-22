To imię urodzonego myśliciela i perfekcjonisty. Czy nazwiesz tak swoje dziecko?
Nie lubi samotnych wyjść z domu, choć jest myślicielem. Ceni sobie porządek i ład, ale ma w sobie pierwiastek artysty. O kim mowa? To cechy, które opisują mężczyznę o imieniu Daniel. Jaki jest, które kamienie przynoszą mu szczęście i jaka patronuje mu liczba?
Spis treści:
- Pochodzenie i znaczenie imienia Daniel
- Popularność imienia Daniel w Polsce
- Kiedy Daniel obchodzi imieniny?
- Daniel - zdrobnienia imienia
- Numerologia i cechy osób o imieniu Daniel
- Znane osoby o imieniu Daniel
- Daniel - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Pochodzenie i znaczenie imienia Daniel
Imię Daniel pochodzi z języka hebrajskiego. Wywodzi się od biblijnego proroka i oznacza moim sędzią jest Bóg.
Popularność imienia Daniel w Polsce
Imię Daniel nie traci w Polsce na popularności, ale jego użycie również nie wzrasta gwałtownie. Od lat utrzymuje się na tym samym poziomie. W 2023 roku w Polsce urodziło się 630 chłopców o imieniu Daniel. Najwięcej z nich w województwie mazowieckim.
Kiedy Daniel obchodzi imieniny?
Daniel może obchodzić swoje imieniny w jednym z wybranych dni w roku: 3 stycznia, 23 stycznia, 16 lutego, 10 kwietnia, 10 lipca, 15 lipca, 21 lipca, 10 października, 13 października, 10 grudnia, lub 11 grudnia.
Daniel - zdrobnienia imienia
Jak inaczej można mówić do mężczyzny o imieniu Daniel? Do najpopularniejszych zdrobnień należą:
- Danielek,
- Dan,
- Dancio,
- Dandi,
- Danio,
- Danuś,
- Dany.
Numerologia i cechy osób o imieniu Daniel
Daniel to mężczyzna niezwykle towarzyski. Nie lubi spędzać czasu samotnie, dlatego poszukuje miejsc gwarnych, w których czuje się pewnie. Z natury jest myślicielem, lubi obmyślać różne scenariusze. Cechuje go zaradność, inteligencja i przedsiębiorczość. Bywa perfekcjonistą. Ceni sobie ład, porządek i lojalność.
Daniel to numerologiczna dziewiątka. Co to oznacza? Wyróżnia się życiową mądrością i jest gotowy do poświęceń dla innych.
Znane osoby o imieniu Daniel
Zarówno w Polsce, jak i na świecie jest wielu znanych mężczyzn o imieniu Daniel. Wśród nich znaleźli się:
- Daniel Radcliffe - angielski aktor,
- Daniel Mróz - polski grafik i rysownik,
- Daniel Olbrychski - polski aktor,
- Daniel Zawadzki - polski aktor,
- Daniel Chodowiecki - grafik i rysownik,
- Daniel Craig - angielski aktor,
- Daniel Pliński - polski siatkarz,
- Daniel Defoe - angielski pisarz.
Daniel - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Kim w przyszłości może zostać mały Daniel? To mężczyzna, który często podejmuje się pracy w takich zawodach jak psycholog, psychiatra lub artysta. Lubi przyglądać się wnętrzu innych ludzi i sprawdzać, co kieruje ich zachowaniami.
Szczęśliwym kamieniem dla Daniela może być bawole oko. Sprzyjające mu kolory to lazur i fiolet.
