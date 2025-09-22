To imię urodzonego myśliciela i perfekcjonisty. Czy nazwiesz tak swoje dziecko?

Nie lubi samotnych wyjść z domu, choć jest myślicielem. Ceni sobie porządek i ład, ale ma w sobie pierwiastek artysty. O kim mowa? To cechy, które opisują mężczyznę o imieniu Daniel. Jaki jest, które kamienie przynoszą mu szczęście i jaka patronuje mu liczba?

Spis treści:

  1. Pochodzenie i znaczenie imienia Daniel
  2. Popularność imienia Daniel w Polsce
  3. Kiedy Daniel obchodzi imieniny?
  4. Daniel - zdrobnienia imienia
  5. Numerologia i cechy osób o imieniu Daniel
  6. Znane osoby o imieniu Daniel
  7. Daniel - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Daniel

Imię Daniel pochodzi z języka hebrajskiego. Wywodzi się od biblijnego proroka i oznacza moim sędzią jest Bóg.

Popularność imienia Daniel w Polsce

Imię Daniel nie traci w Polsce na popularności, ale jego użycie również nie wzrasta gwałtownie. Od lat utrzymuje się na tym samym poziomie. W 2023 roku w Polsce urodziło się 630 chłopców o imieniu Daniel. Najwięcej z nich w województwie mazowieckim.

Kiedy Daniel obchodzi imieniny?

Daniel może obchodzić swoje imieniny w jednym z wybranych dni w roku: 3 stycznia, 23 stycznia, 16 lutego, 10 kwietnia, 10 lipca, 15 lipca, 21 lipca, 10 października, 13 października, 10 grudnia, lub 11 grudnia.

Daniel - zdrobnienia imienia

Jak inaczej można mówić do mężczyzny o imieniu Daniel? Do najpopularniejszych zdrobnień należą:

  • Danielek,
  • Dan,
  • Dancio,
  • Dandi,
  • Danio,
  • Danuś,
  • Dany.

Numerologia i cechy osób o imieniu Daniel

Daniel to mężczyzna niezwykle towarzyski. Nie lubi spędzać czasu samotnie, dlatego poszukuje miejsc gwarnych, w których czuje się pewnie. Z natury jest myślicielem, lubi obmyślać różne scenariusze. Cechuje go zaradność, inteligencja i przedsiębiorczość. Bywa perfekcjonistą. Ceni sobie ład, porządek i lojalność.

Daniel to numerologiczna dziewiątka. Co to oznacza? Wyróżnia się życiową mądrością i jest gotowy do poświęceń dla innych.

Znane osoby o imieniu Daniel

Zarówno w Polsce, jak i na świecie jest wielu znanych mężczyzn o imieniu Daniel. Wśród nich znaleźli się:

  • Daniel Radcliffe - angielski aktor,
  • Daniel Mróz - polski grafik i rysownik,
  • Daniel Olbrychski - polski aktor,
  • Daniel Zawadzki - polski aktor,
  • Daniel Chodowiecki - grafik i rysownik,
  • Daniel Craig - angielski aktor,
  • Daniel Pliński - polski siatkarz,
  • Daniel Defoe - angielski pisarz.

Daniel - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Kim w przyszłości może zostać mały Daniel? To mężczyzna, który często podejmuje się pracy w takich zawodach jak psycholog, psychiatra lub artysta. Lubi przyglądać się wnętrzu innych ludzi i sprawdzać, co kieruje ich zachowaniami.

Szczęśliwym kamieniem dla Daniela może być bawole oko. Sprzyjające mu kolory to lazur i fiolet.

