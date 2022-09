Spis treści: 01 Prasowanie bez prasowania

02 "Podróżny korek": Monety i worek

Prasowanie bez prasowania

Przydatnym trickiem, jaki powinien znaleźć się w repertuarze każdego podróżnika, jest z pewnością umiejętność prasowania ubrań bez użycia żelazka. Często zdarza się, że gdy dotrzemy na miejsce firmowego spotkania lub wypoczynku, gładkość naszych ubrań pozostawia wiele do życzenia, nawet jeśli prasowaliśmy je przed wyruszeniem w drogę i przyłożyliśmy się do ich dokładnego złożenia w kostkę.



Jeżeli na miejscu nie mamy dostępu do żelazka i deski do prasowania - a w wielu hotelach tak właśnie jest - wystarczy, że powiesimy nasze ubrania na wieszaku w łazience w czasie, gdy będziemy brać gorący prysznic. Para wodna, jaka wypełni małe pomieszczenie "wyprasuje" i wygładzi nasze rzeczy prawie tak dobrze, jakbyśmy użyli do tego żelazka z prawdziwego zdarzenia.

"Podróżny korek": Monety i worek

Zdjęcie Monety i woreczek zastąpią korek do umywalki / 123RF/PICSEL

Z pewnością niejedna i niejeden z nas miał do czynienia także z inną kłopotliwą sytuacją w czasie wyjazdu. Chodzi o poplamienie swojego ulubionego lub bardzo potrzebnego ubrania. Najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście szybkie, ręczne zapranie plamy. Może to uratować nas na przykład przed koniecznością prania całej sukienki lub wizytowej koszuli, a nawet jeśli nie, to taka wstępna przepierka zwiększa wielokrotnie szanse na to, że plama w całości zniknie po praniu w pralce. I tu może pojawić się nowy problem. W wielu hotelach, motelach i ośrodkach wypoczynkowych w naszych łazienkach możemy nie znaleźć korka do umywalki, ani żadnego mechanizmu, który zablokuje odpływ wody.



Możemy wtedy sięgnąć po następujący sposób - na dnie umywalki lub zlewu należy rozłożyć plastikowy woreczek bądź reklamówkę i obciążyć ją zwykłymi monetami. Dzięki temu stworzymy tymczasowy substytut korka, który, choć nie idealny, zapewni nam możliwość przeprowadzenia szybkiej operacji zapierania plamy na ubraniu. Może wybawić to nas z dużych kłopotów, zwłaszcza gdy na służbowym wyjeździe zalaliśmy sobie garsonkę lub garnitur, a nasza prezentacja zbliża się wielkimi krokami.



