Hortensje ogrodowe wymagają szczególnej troski przed nadejściem zimy. Jednym z najczęstszych błędów, które popełniają początkujący ogrodnicy, jest zbyt wczesne zabezpieczanie roślin przed zimnem . Może się wydawać, że wczesna ochrona przed mrozami to dobry pomysł, ale w rzeczywistości może to przynieść więcej szkody niż pożytku.

Najlepszy moment na okrywanie hortensji to czas po pierwszych przymrozkach, czyli zazwyczaj pod koniec listopada. Roślina powinna być przygotowywana do zimowania dopiero wtedy, gdy gleba zacznie przemarzać na głębokość 2-4 cm. Wczesne okrywanie może podnieść temperaturę podłoża, co sprzyja dalszej wegetacji. Niestety, jeśli hortensja nie przejdzie w stan spoczynku, będzie bardziej podatna na uszkodzenia podczas pierwszych silniejszych mrozów.

Jedną z najprostszych i zarazem najskuteczniejszych metod zabezpieczania hortensji na zimę jest kopczykowanie. Jest to technika polegająca na usypaniu kopca z ziemi, kory drzew iglastych lub torfu wokół podstawy rośliny, co pomaga chronić jej korzenie przed mrozem.

Zanim przystąpimy do kopczykowania, musimy najpierw usunąć z hortensji wszystkie suche pędy oraz części uszkodzone przez choroby i szkodniki. Następnie wystarczy obsypać jej nasadę ziemią, trocinami bądź dojrzałym kompostem, na wysokość około 30 cm. Kopczykowanie nie tylko ochroni roślinę w czasie zimy, ale również będzie miało pozytywny wpływ na jej wzrost na wiosnę. Co więcej, kora może posłużyć jako ściółka, która w sezonie wegetacyjnym zabezpieczy przed nadmierną utratą wody i zminimalizuje rozwój chwastów.

Hortensje uprawiane w donicach również wymagają odpowiedniego przygotowania do zimy, ale w ich przypadku procedura jest nieco inna. Zimowanie doniczkowych hortensji najlepiej rozpocząć już w drugiej połowie lata, ograniczając stopniowo podlewanie. Gdy roślina przestanie rosnąć, a jej liście opadną, warto przenieść ją do pomieszczenia o chłodnej temperaturze i wysokiej wilgotności powietrza. Ważne, by miejsce to nie było zbyt ciepłe, ponieważ hortensja musi przejść w stan spoczynku.