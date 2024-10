Ściółkowanie grządek kartonami

Ściółkowanie grządek kartonami to jeden ze sposobów na poprawę żyzności gleby i przygotowanie jej pod uprawę bez żmudnego przekopywania. Sposób ten pozwala także wyplenić chwasty, a ponieważ sprawdza się nie tylko na zwykłych grządkach, ale też w tunelach foliowych, z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Ściółkowanie kartonami doskonale sprawdzi się również w ogrodach, które prowadzone są bez kopania.

Jak działa karton? Pozwala on utrzymać wilgotne podłoże, a że rozkłada się bardzo wolno, to stopniowo wzbogaca je w substancje organiczne. Rozkładający się powoli karton jest świetną pożywką dla dżdżownic - stwarza im bowiem doskonałe warunki do rozwoju.

Jak ściółkować kartonami?

Ściółkowanie kartonami jest stosunkowo proste - przygotowany wcześniej karton należy rozłożyć płasko na ziemi na zakładkę - pomiędzy kawałkami nie może być wolnych przestrzeni. Rozłożone kartony powinny tworzyć więc coś na kształt kartonowej maty.

Ściółkowanie kartonami - tych błędów nie popełniaj!

Ściółkowanie kartonami to dość prosty zabieg, ale należy wystrzegać się paru częstych błędów. Po pierwsze, nie można dopuścić do powstania wolnych przestrzeni między kartonami i glebą. W tym celu można zwilżyć karton wodą i dokładnie docisnąć go do podłoża np. z pomocą ciężkich kamieni. Gdy karton wyschnie, może się bowiem zdeformować lub rozsypać po okolicy - dodatkowo warto go więc pokryć ściółką.

Jakie kartony na chwasty, które wybrać do ściółkowania?

Należy pamiętać, że nie każdy karton nadaje się do ściółkowania - musi być on jak najbardziej naturalny, szary i niezadrukowany. Taki karton nie może być także pokryty lakierem, farbą czy folią.

Do ściółkowania nie nadają się więc np. kartony po sokach i inne kolorowe, pokryte folią pudełka.

Kartony, które wykorzystamy do ściółkowania nie mogą być zabrudzone olejami czy chemikaliami, które mogłyby przeniknąć do podłoża. Wcześniej należy je więc również dokładnie oczyścić z naklejek, etykiet czy innych plastikowych elementów.

W ogrodzie przydadzą ci się także rolki po papierze toaletowym 123RF/PICSEL

Gdzie jeszcze wykorzystać kartony w ogrodzie?

Kartony można wykorzystać również do ochrony drzew owocowych przed owocówkami czy piędzikiem przedzimkiem. W tym celu należy nałożyć na drzewa tekturowe opaski i przymocować je około 30 cm nad ziemią. Opaski należy wymieniać co cztery tygodnie, a te zużyte zostawiać do utylizacji.

Kartony przydadzą się także do przygotowania pojemników na rozsady. W tym celu można wykorzystać... rolki po papierze toaletowym. Wystarczy naciąć spód rolki, zagnieść do środka i wypełnić ziemią - tak powstaną małe, naturalne doniczki.

Tekturę docenią także rolnicy i ogrodnicy doglądający swoich upraw codziennie, niezależnie od pory roku i pogody. By nie brodzić w błocie, mogą wyłożyć oni ścieżki między roślinami tekturą, która wchłonie wodę i ochroni odzież przed zabrudzeniem.

