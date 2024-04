Podejrzewamy, że jest obecna w większości kuchni. Pieczenie z folią aluminiową umożliwia przygotowania popisowych dań, może posłużyć również do szybkiego wykonania foremek. Warto jednak spojrzeć szerzej na ten popularny i łatwo dostępny przedmiot. Okazuje się, że folia aluminiowa do sprzątania jest w stanie wyeliminować najbardziej uporczywy brud.

Wystarczy, że kawałek folii zwiniesz w kulkę — w ten sposób stworzysz własne akcesorium do czyszczenia baterii łazienkowych. Zwilż kran wodą i przetrzyj folią. Osad z mydła i kamienia zniknie, a po chwili zauważysz, że ten problematyczny obszar lśni czystością jak nowy. Używając folii aluminiowej do sprzątania, nie musisz bać się zarysowania powierzchni .

W tym przypadku kulka z folii również zastąpi druciak, a jednocześnie będzie bezpieczna dla powierzchni. Do garnka wlej odrobinę wody z płynem do mycia naczyń i energicznie przecieraj folią. Spalenizna będzie odchodzić płatami. Patent wykorzystać możesz także do czyszczenia zabrudzonego rusztu do grilla czy naczynia żaroodpornego. Folia zwinięta w kulkę pomoże też dotrzeć do zakamarków piekarnika, w których zebrał się brud.