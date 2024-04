Zalej wodą i odstaw na dobę. Raz-dwa rozprawisz się z plagą ziemiórek

Opracowanie Katarzyna Adamczak

Zaczęło się niewinnie, mała muszka latająca nad doniczką. Nic nadzwyczajnego, w ciepłe dni, gdy otwieramy okna, by wpuścić świeże powietrze do mieszkania, czasem zdarza się, że latający przybysz wpadnie do wnętrza. Nic nie zapowiadało plagi, która nastąpiła kilka dni później. Na szczęście okazało się, że domowa metoda rodem z “rodzinnej księgi eliksirów dla roślin” skutecznie pomogła uporać się z inwazją szkodników w doniczkach.