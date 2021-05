PORADY |

Prawidłowa segregacja śmieci wciąż przysparza nam wiele problemów, trzeba jednak przyznać, że Polacy radzą sobie z tym tematem coraz lepiej. Wielu z nas ma również w domu kompostowniki, do których regularnie trafiają resztki ze stołu, chwasty czy suchy chleb. Istnieją jednak dość nietypowe śmieci, które z powodzeniem można kompostować, ale niewiele osób ma tego świadomość. Oto niektóre z nich:

1 / 7

Korki do wina Korki do wina wytwarzane są zwykle z kory dębów korkowych, spokojnie można więc wrzucić je do kompostownika. Wcześniej należy jednak upewnić się, czy na pewno są to korki naturalne i nie pomylić ich z syntetycznymi. Takie korki warto również rozdrobnić przed wyrzuceniem.