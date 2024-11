Na czym polega "efekt kameleona"? Jak wykorzystywany jest w relacjach?

"Efekt kameleona" to subtelna technika psychologiczna, która ma na celu wywieranie wpływu na innych. Określany jest także jako mechanizm społeczny, który często polega na nieświadomym naśladowaniu zachowań, gestów, mimiki, czy nawet tonu głosu rozmówcy. Tak ludzie okazują sobie sympatię, co często zdarza się między przyjaciółmi lub parami. "Papugowanie" zachowania człowieka przybliża nas do niego.

Jednak "efekt kameleona" może być również wykorzystywany celowo. Osoba, która dostrzeże odwzorowane gesty, podświadomie będzie odbierała te sygnały, jako wyraz empatii i zrozumienia. Naśladowane mogą być nawet najmniejsze zachowania, takie jak uśmiech, przyjęta postawa ciała, czy kiwnięcie głową w podobnym czasie. Skuteczne bywa też używanie zbliżonych zwrotów i słów, które sprawią, że rozmówca poczuje się komfortowo. Synchronizacja zachowań daje poczucie zgrania, wzmacnia zaufanie i sprzyja współpracy.

Zdjęcie W związkach często przejmujemy zachowania osoby, którą kochamy i szanujemy / Getty Images

Jak skutecznie naśladować innych, aby technika przynosiła korzyści?

Jeśli zależy nam na tym, aby poprawnie zastosować “efekt kameleona" to przede wszystkim, warto zacząć dobrze słuchać rozmówcy. Dodatkowo należy uważnie przyjrzeć się drugiej stronie - mowie, słowom, czy gestom. Z początku pozwólmy mu więcej mówić, wplatajmy jedynie konkretne pytania w konwersację. Jeżeli już zauważyliśmy, jaki jest nasz rozmówca, możemy przejść do działania. Starajmy się naśladować subtelne elementy, zaczynając od małych gestów, takich jak sposób trzymania dłoni lub poruszania ciała. Po jakimś czasie możemy próbować powtórzyć niektóre fragmenty jego wypowiedzi, co jeszcze bardziej wzmocni "efekt kameleona".

Podczas stosowania techniki psychologicznej, warto zachować ostrożność. Czasem łatwo jest przekroczyć granicę, a nasze działania mogłyby zostać źle odebrane. Trzeba unikać nadmiernego i zbyt widocznego naśladowania, które mogłoby wyglądać jak przedrzeźnianie. Nasz rozmówca mógłby poczuć się wtedy skrępowany i urażony. Ponadto ważne jest, by nie przejąć wszystkich zachowań drugiej osoby, szczególnie jeśli zachowanie rozmówcy jest wyraziste lub znacznie różniące się od naszego naturalnego stylu. Kluczowe jest, by proces "papugowania" był dostosowany do sytuacji i osoby, a nie wprowadzony w sposób, który może wydawać się wymuszony i przesadny.

Czy sprzedawcy mogą manipulować klientem? Badania nie kłamią

Naukowcy, w tym psychologowie z Uniwersytetu SWPS, zbadali wpływ "efektu kameleona" w obsłudze klienta, i opublikowali je w pracy zatytułowanej "The chameleon effect, the temporal aspects of mimicry and their impact on service measurement". Sprawdzili, czy naśladowanie zachowania kupujących przez obsługę zwiększa satysfakcję z usługi. Badania wykazały, że mimikra - naśladowanie gestów lub wyrażeń klienta - może znacząco poprawić ocenę usługodawcy. Jak podkreśla prof. Wojciech Kulesza, osoba naśladowana lepiej ocenia "papugującego", przypisując mu większą zdolność perswazji.

Eksperyment polegał na tym, że kelnerka naśladowała klientów w trzech wariantach: na początku, na końcu lub podczas całego procesu obsługi. Wyniki pokazały, że dłuższy czas mimikry prowadził do wyższych napiwków, co wskazuje, że wydłużone naśladowanie jest bardziej skuteczne. Co ciekawe, nawet krótka mimikra, trwająca zaledwie pięć minut, pozytywnie wpływała na ocenę jakości usług."Efekt kameleona", jako narzędzie subtelne i naturalne, może być skuteczniejsze niż sztuczne zachowanie, które bywa odbierane jako nieszczere.

Zdjęcie Łagodne techniki manipulacyjne mogą być skuteczne w pracy z ludźmi / Getty Images

